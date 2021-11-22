Кузнецов: «Состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ»

Бывший защитник ЦСКА высказался о последних результатах «армейцев» в РПЛ . В 15-м туре команда дома не смогла обыграть «Химки» (0:0). На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ .

Это не кризис, а спад в игре. В матче с «Химками» было незапланированное удаление. Кризис — это когда команда показывает плохой футбол и не набирает очки. Пока его нет у ЦСКА .

Думаю, что в матче с «Зенитом» ЦСКА будет выглядеть достойно, играя дома против сильного соперника. Разгрома не будет. Очки забрать будет тяжело, но разве «Зенит» — это команда, которую нельзя обыграть? Если это произойдет, то ЦСКА воспрянет духом.