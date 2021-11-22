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Кузнецов: «Состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ»

вчера, 09:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о последних результатах «армейцев» в РПЛ. В 15-м туре команда дома не смогла обыграть «Химки» (0:0). На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Это не кризис, а спад в игре. В матче с «Химками» было незапланированное удаление. Кризис — это когда команда показывает плохой футбол и не набирает очки. Пока его нет у ЦСКА.

Думаю, что в матче с «Зенитом» ЦСКА будет выглядеть достойно, играя дома против сильного соперника. Разгрома не будет. Очки забрать будет тяжело, но разве «Зенит» — это команда, которую нельзя обыграть? Если это произойдет, то ЦСКА воспрянет духом.

Состав не позволяет бороться за топ-2. Это невыполнимая задача для ЦСКА. Если будут играть так, как против «Сочи», то и еврокубковую зону будет тяжело попасть. А в Кубке России реально побороться за победу.

Матч с «Химками» стал знаковым для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:40
Хорошо,что я не разочарован,ибо на шестое место отрядил уже на конец турнира! Всё остальное(выше места) будет для меня приятной неожиданностью.
Mi6
Mi6
вчера в 11:53
Не состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ, а соответственно тренерский и Бабаев с Гинером
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:49
Ну да, играли примерно равные команды.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:45
Ни состава, ни тренера...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:40
Правильное замечание,нужен хороший нападающий и полузащитник
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 10:30
А какая стоимость у "Спартака" и на каком они месте?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:27, ред.
Не в этом составе. Нет Магнуссона, Влашича, Сигурдссона, Бекао, появились Заболотный, Мухин, Яковлев, Дивеев. Многие игроки в плохой форме
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:10
Ещё совсем недавно ЦСКА в этом составе обыгрывал дважды Реал в ЛЧ, а сейчас состав не тот.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:52
У нас один Марио стоит 25кк, но один Марио не может тянуть команду!
cska1948
cska1948
вчера в 09:49
Пока в клубе двоевластие(Гинер, Орешкин) этот бардак с тренерами (Олич, А.Березуцкий) и игроками(продажа Тикнизяна, Марадишвили) так и будет продолжаться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:40
Нужно только победить Зенит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:39
Как можно с Заболотным забивать голы и даже с Чаловым, Одляков на расстояни трёх метров не может точно пасовать не говоря об угловых или штрафных о каком топ2 речь.
beefs
beefs
вчера в 09:38
да нужно своих ребят воспитывать, а не грабить, тогда и уровень нашего футбола поднимется...
LOpp
LOpp
вчера в 09:28
Стоимость состава у цска 88 млн, у Динамо 82 млн, и Динамо в топ-2.
drug01
drug01
вчера в 09:24
Нужно усиление
drug01
drug01
вчера в 09:24
Нужно усилить состав
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