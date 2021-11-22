Кузнецов: «Состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о последних результатах «армейцев» в РПЛ. В 15-м туре команда дома не смогла обыграть «Химки» (0:0). На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Это не кризис, а спад в игре. В матче с «Химками» было незапланированное удаление. Кризис — это когда команда показывает плохой футбол и не набирает очки. Пока его нет у ЦСКА.
Думаю, что в матче с «Зенитом» ЦСКА будет выглядеть достойно, играя дома против сильного соперника. Разгрома не будет. Очки забрать будет тяжело, но разве «Зенит» — это команда, которую нельзя обыграть? Если это произойдет, то ЦСКА воспрянет духом.
Состав не позволяет бороться за топ-2. Это невыполнимая задача для ЦСКА. Если будут играть так, как против «Сочи», то и еврокубковую зону будет тяжело попасть. А в Кубке России реально побороться за победу.
Матч с «Химками» стал знаковым для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.