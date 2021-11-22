ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гисдоль: «В Германии все бы мечтали иметь календарь как в России»

вчера, 14:40

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

Первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.

Какое место «Локомотив» занял бы в Бундеслиге? Я пытался взглянуть на команду под этим углом, сравнивая с командами, в которых работал ранее, — в чем сильнее, в чем слабее. Но понял, что это невозможно — это совершенно разные коллективы. «Локомотив» точно мог бы играть в Бундеслиге, составлять конкуренцию, но вот какое место бы занял — не отвечу.

Тем более что я до сих пор и сам не знаю силу своей команды. У нас очень много потерь. Когда пришел, то было немало травмированных — иногда тренировалось десять человек, двенадцать, четырнадцать. Плюс постоянно добавляются дисквалифицированные. Так что судить непросто, да и сравнение с Бундеслигой не играет важной роли. Сейчас нас волнует только то, какое место занимаем в РПЛ.

Все новости
Корнаухов: «„Зенит“ мощнее и лучше, чем „Мальме“»
Сегодня, 20:20 Комментарии4
Кононов: «Думаю, что „Спартак“ сможет повторить победу над „Наполи“»
Сегодня, 20:07 Комментарии7
Малафеев: «Гипотетически шансы на выход из группы в ЛЧ у „Зенита“ есть»
Сегодня, 18:14 Комментарии13
Мостовой: «Мы упустили тот момент, когда начался „развратный футбол“»
Сегодня, 17:21 Комментарии19
Руй Витория о матче с «Наполи» : «Мы готовы»
Сегодня, 17:01 Комментарии15
Умяров — о Литвинове: «Такой редкий универсализм — это очень ценно»
Сегодня, 16:25 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 11:57
Не только «Локомотив».
ABir
ABir
вчера в 19:02
В европейских чемпионатах примерно за те же зарплаты из игроков выжимают все соки, а в России им дают сок за вредность
ABir
ABir
вчера в 18:58
Творческая зимняя пауза не делает российские клубы более конкурентоспособными в еврокубках
armeec_
armeec_
вчера в 18:56
Да это уже давно понятно, наш календарь нормальный.
А вот нытиков клубных, от игроков, тренеров, руководителей, в плоть до болельщиков полная лига. Вечное нытье об усталости, молитвы о переносах матчей и.т.д
По тому как зажрались эти "профессионалы". Элементарно физически не могут подготовить не игроков, ни команду в целом. Ну и за это руководители не спрашивают. а в один голос ноют в месте с игрулями.
Полная клубная деградация со всем Рус. футболом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:28, ред.
Никто ж и не против...
Пусть их болельщики порадуются календарю....

:large
Vintaje
Vintaje
вчера в 18:12
Бревна миллионеры бы там за выживание боролись умирая уже к середине первого тайма против любого соперника
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:57
А наши игроки всё плачут что плотный календарь
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:26, ред.
Локомотив бы вылетел из бундеслиги со свистом. максимум победил Арминию
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:25
А в Германии есть футбол...
протон
протон
вчера в 16:18
Зато нашим паспортистам тяжело и они устают играть с таким календарем
berda2003
berda2003
вчера в 16:09
а о чём наши мечтают - тайна...
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:43
А наши бармены танцоры с такой зимний паузы не становятся свежими. Играют так как будто перед игрой фура картошку выгружали
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:31
А наши пешеходы жалуются, что тяжёлый график.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:23
Да кто же откажется по три месяца бухать на пляже , а потом восстанавливаться на поле ....
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 15:16
Да у нас до перерыва еле-еле бегают, а после него, вообще дохлые.
pele1981
pele1981
вчера в 15:10, ред.
Думает, что после зимнего перерыва игроки российских клубов выходят играть отдохнувшими и полны сил - такой наивный! ))))) А на счет того, какое бы место занимал Локо в Бундеслиги - так играл уже наш чемпион в лиге чемпионов с командой, которая занимала 17 место в Бундеслиге и чем это закончилось - все знают!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:10
Гисдоль: «В Германии все бы мечтали иметь календарь как в России» .
Исходя из слов Гисдоля, тогда возникает вопрос, - если у нас всё так хорошо с календарём и у наших команд есть больше возможностей чтобы набраться сил , подготовить команду, выстроить новые схемы . А выигрывают немцы и играют на несколько порядков лучше. Парадоксальная ситуация. Наши выходят после перерыва и почему-то у половины состава сразу возникают проблемы с физикой и травматизмом . Может всё таки у нас и у немцев, совершенно разные подходы и системы всего футбольного хозяйства. Из немцев как говорит Гисдоль , все силы выжимают , а они такие обезсиленные нас постоянно всех отдохнувших выигрывают . Пора бы уже давным давно наводить порядок у нас в футбольном хозяйстве и не терпеть унижений в еврокубках и играх на уровне сборных. И хорошо что мечты немцев не сбываются!)
Посмотрим через год - два , что станет с Локо по системе Рангника и пожелаем им Удачи !
Всем Добра !!!
makkie
makkie
вчера в 14:54
И зарплаты как у российских игроков )))
ДСА
ДСА
вчера в 14:53
Пока тренера всё устраивает.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:52
Вся Европа завидует
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 14:49
Добрый вечер!
Призы получил ещё неделю назад - спасибо!
Видимо курьер не отметил)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:42
И не только в Германии!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100