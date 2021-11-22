Гисдоль: «В Германии все бы мечтали иметь календарь как в России» .

Главный тренер «Локомотива» поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

Первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.

Какое место «Локомотив» занял бы в Бундеслиге? Я пытался взглянуть на команду под этим углом, сравнивая с командами, в которых работал ранее, — в чем сильнее, в чем слабее. Но понял, что это невозможно — это совершенно разные коллективы. «Локомотив» точно мог бы играть в Бундеслиге, составлять конкуренцию, но вот какое место бы занял — не отвечу.