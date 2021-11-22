Гисдоль: «В Германии все бы мечтали иметь календарь как в России» .

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.
Первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.
Какое место «Локомотив» занял бы в Бундеслиге? Я пытался взглянуть на команду под этим углом, сравнивая с командами, в которых работал ранее, — в чем сильнее, в чем слабее. Но понял, что это невозможно — это совершенно разные коллективы. «Локомотив» точно мог бы играть в Бундеслиге, составлять конкуренцию, но вот какое место бы занял — не отвечу.
Тем более что я до сих пор и сам не знаю силу своей команды. У нас очень много потерь. Когда пришел, то было немало травмированных — иногда тренировалось десять человек, двенадцать, четырнадцать. Плюс постоянно добавляются дисквалифицированные. Так что судить непросто, да и сравнение с Бундеслигой не играет важной роли. Сейчас нас волнует только то, какое место занимаем в РПЛ.
Исходя из слов Гисдоля, тогда возникает вопрос, - если у нас всё так хорошо с календарём и у наших команд есть больше возможностей чтобы набраться сил , подготовить команду, выстроить новые схемы . А выигрывают немцы и играют на несколько порядков лучше. Парадоксальная ситуация. Наши выходят после перерыва и почему-то у половины состава сразу возникают проблемы с физикой и травматизмом . Может всё таки у нас и у немцев, совершенно разные подходы и системы всего футбольного хозяйства. Из немцев как говорит Гисдоль , все силы выжимают , а они такие обезсиленные нас постоянно всех отдохнувших выигрывают . Пора бы уже давным давно наводить порядок у нас в футбольном хозяйстве и не терпеть унижений в еврокубках и играх на уровне сборных. И хорошо что мечты немцев не сбываются!)
Посмотрим через год - два , что станет с Локо по системе Рангника и пожелаем им Удачи !
Всем Добра !!!
Исходя из слов Гисдоля, тогда возникает вопрос, - если у нас всё так хорошо с календарём и у наших команд есть больше возможностей чтобы набраться сил , подготовить команду, выстроить новые схемы . А выигрывают немцы и играют на несколько порядков лучше. Парадоксальная ситуация. Наши выходят после перерыва и почему-то у половины состава сразу возникают проблемы с физикой и травматизмом . Может всё таки у нас и у немцев, совершенно разные подходы и системы всего футбольного хозяйства. Из немцев как говорит Гисдоль , все силы выжимают , а они такие обезсиленные нас постоянно всех отдохнувших выигрывают . Пора бы уже давным давно наводить порядок у нас в футбольном хозяйстве и не терпеть унижений в еврокубках и играх на уровне сборных. И хорошо что мечты немцев не сбываются!)
Посмотрим через год - два , что станет с Локо по системе Рангника и пожелаем им Удачи !
Всем Добра !!!