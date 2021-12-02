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Газзаев: «Даже если попалась бы Италия, Россия должна была бы пройти на ЧМ»

вчера, 13:46

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил шансы национальной команды пройти на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Победитель пары Россия — Польша сыграет против победителя пары Швеция — Чехия.

Все перечисленные команды являются крепкими сборными. Везде есть игроки высокого европейского уровня. Противостояние с каждым соперником будет объективно непростым. Но в любом случае цель должна быть одна — победа и попадание на чемпионат мира в Катаре. Больше того, даже если бы нам попалась Италия или Португалия, сборная России обязана проходить дальше.

Потому что пропускать чемпионат мира мы не имеем права. Не надо заниматься подсчетом шансов — 50 процентов, 75 или 25. Нужно ставить одну-единственную цель — победа в стыках. Всеми силами стремиться к ней и верить в успех. Без правильного настроя никогда не добиться больших побед.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:12
Логика победителя.
112910415
112910415
вчера в 18:36
интересная логика )
Верг
Верг
вчера в 17:34
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:15
"Всеми силами стремиться к ней и верить в успех. Без правильного настроя никогда не добиться больших побед" − в этом он прав.
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:51
Сборная никому ничего не должна. Ваши ожидания - ваши проблемы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:35
Это говорит человек под чьим руководством сборная проигрывала Грузии и Албании.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:08
Видать мужик вообще без телевизора живёт....
Пусть посмотрит 1-й тайм с Кипром...(пока почтальоны и сантехники тамошние не устали)....и повторит...что итальянцы, шведы и поляки должны быть нами деклассированы..)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:00, ред.
"Потому что пропускать чемпионат мира мы не имеем права." С чего бы вдруг. Если память не изменяет, то два подряд ЧМ пропускали и как бы апокалипсис не наступил. На 13 путевок желающих хоть отбавляй, а наша сборная с такой игрой далеко не в числе основных соискателей. В стыки попали уже круто, не попали в "плов" с Италией или Португалией тоже хорошо, ну а дальше как карта ляжет. Хотелось бы попадания на ЧМ, но верится с трудом. Как обычно личное мнение.
1bear
1bear
вчера в 14:55
нужно реально оценивать шансы сборной России,а не бредить...
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:42
Вот что ГД с людьми делает. Бредить начал усатый!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:06
Никогда не понимал,что такое в нашем нынешнем футболе "не имеем право"! Мы кому только не проигрывали,что это утверждение работает разве в отношении Мальты,Фаррерских островов и подобного уровня команд.
протон
протон
вчера в 13:51
Могло быть чуть лучше, а могло и много хуже. Ровная четверка, 2 матча дома. Флаг нам в руки. А если еще ковидное гуано закончится, то битком набитые лужники тоже помогут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:49
Не должны но попробовать обязаны
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Будем только надеяться, Авось... и прокатит !!!)
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