Газзаев: «Даже если попалась бы Италия, Россия должна была бы пройти на ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России оценил шансы национальной команды пройти на ЧМ -2022 через стыковые матчи. Победитель пары Россия — Польша сыграет против победителя пары Швеция — Чехия.

Все перечисленные команды являются крепкими сборными. Везде есть игроки высокого европейского уровня. Противостояние с каждым соперником будет объективно непростым. Но в любом случае цель должна быть одна — победа и попадание на чемпионат мира в Катаре. Больше того, даже если бы нам попалась Италия или Португалия, сборная России обязана проходить дальше.

Потому что пропускать чемпионат мира мы не имеем права. Не надо заниматься подсчетом шансов — 50 процентов, 75 или 25. Нужно ставить одну-единственную цель — победа в стыках. Всеми силами стремиться к ней и верить в успех. Без правильного настроя никогда не добиться больших побед.