Боярский: «Карпин — посредственный тренер. Сборной России нужен Семак»

Народный артист РФ Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Если говорить честно, Карпин — довольно посредственный тренер. Его заслуги на тренерском мостике никто не сможет перечислить, потому что их нет. Поэтому в успех этого коллектива я не особо верю. Сегодняшняя сборная — довольно слабая команда, которой надо надеяться на чудо.
Вот Семак — это титулованный специалист, лучший тренер России прямо сейчас. Хочется видеть его в роли главного тренера национальной команды.
По Семаку скажу, что так как часто смотрю игры Зенита, у него реальный прогресс пошёл, как у тренера, с предыдущей весны. Но последний матч против Мальмё был опять 25) Вместо того, чтобы раскатать этих шведских любителей, давали дальние передачи со своей половины, видны были неправильные установки на матч, в общем играли как год назад. Семаку ещё учиться. Но может из него толк будет в будущем. А Валера какой-то слишком эгоцентричный... Мне лично такие не нравятся)
По Семаку скажу, что так как часто смотрю игры Зенита, у него реальный прогресс пошёл, как у тренера, с предыдущей весны. Но последний матч против Мальмё был опять 25) Вместо того, чтобы раскатать этих шведских любителей, давали дальние передачи со своей половины, видны были неправильные установки на матч, в общем играли как год назад. Семаку ещё учиться. Но может из него толк будет в будущем. А Валера какой-то слишком эгоцентричный... Мне лично такие не нравятся)