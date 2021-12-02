Боярский: «Карпин — посредственный тренер. Сборной России нужен Семак»

Народный артист РФ Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России .

Если говорить честно, Карпин — довольно посредственный тренер. Его заслуги на тренерском мостике никто не сможет перечислить, потому что их нет. Поэтому в успех этого коллектива я не особо верю. Сегодняшняя сборная — довольно слабая команда, которой надо надеяться на чудо.

Вот Семак — это титулованный специалист, лучший тренер России прямо сейчас. Хочется видеть его в роли главного тренера национальной команды.