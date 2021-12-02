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Боярский: «Карпин — посредственный тренер. Сборной России нужен Семак»

вчера, 12:34

Народный артист РФ Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Если говорить честно, Карпин — довольно посредственный тренер. Его заслуги на тренерском мостике никто не сможет перечислить, потому что их нет. Поэтому в успех этого коллектива я не особо верю. Сегодняшняя сборная — довольно слабая команда, которой надо надеяться на чудо.

Вот Семак — это титулованный специалист, лучший тренер России прямо сейчас. Хочется видеть его в роли главного тренера национальной команды.

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Все комментарии
Александр Котельников
Александр Котельников
сегодня в 11:21
Заявил посредственный актёр )) из всех четырёх мушкетёров только его игра мне не нравилась не его это дело )
112910415
112910415
сегодня в 08:14
народный артист опять забыл подумать ....
или же сознательно отказался от этой возможности
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 04:59
мушкетёру такие вопросы лучше не задавать
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:45
Иногда лучше молчать , чем говорить ))))
minai
minai
вчера в 21:46
Нажравшись дешёвого вина ..
kolpino08
kolpino08
вчера в 21:39
Не являюсь ценителем таланта Карпина, как игрока или тренера. Но как мне кажется Д'Артаньяну шляпа в последнее время жать стала))
Это его личное мнение, с которым можно спорить, если конечно есть желание.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:18
Боярский на шляпе не поклялся ? Хотя по фиг. Всё равно ему хоть ссы в глаза, всё божья роса....
Оновтун
Оновтун
вчера в 21:14
Боярский в этом году вообще не просыхает
MIvan
MIvan
вчера в 21:14
Может Господь услышал наши молитвы и Семака наконец-то уберут из Зенита?
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:35
Карпин, конечно, тренер средний. Однако, Д'артаньян загнул. На мой взгляд, даже Чабан посильнее Семака будет
pomor45
pomor45
вчера в 20:17
С чего бы это Мише так захотелось сплавить Семака из Зенита?
Сантус
Сантус
вчера в 20:09
Ну,стоит сказать, что Кэвину Костнеру шляпа тоже больше идёт....)
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 19:46
Интересно, что заявит Шляпа, если поменять Карпина и Семака местами?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:39
Да не кидайте камни а дядю Мишу) он честно любит только свой клуб, и все, что именно с ним связано... Спрос ите его, кто сейчас действующий чемпион Европы или мира, он не скажет
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:34
они оба посредственные...
firewing
firewing
вчера в 19:13
Если говорить честно, Боярский - довольно посредственный актёр и певец.
Где таланты уровня Марка Бернеса и Леонида Утёсова?
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:12
Что один недоактер что другой недотренер.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 19:05
И заговорили усы из под шляпы ,а почему сыну своему не говорит,что он никчемный политик ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Я правильно понимаю - блоги закрыты?
felix
felix
вчера в 18:52
У деда деменция, тысяча чертей....
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 18:48
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 18:48
    Интересно, если бы Семак остался в Уфе, насколько он был бы титулованным специалистом)
    Grouch
    Grouch
    вчера в 18:24
    Пусть он про мушкетёров поёт. Это у него лучше выходит.И зачем писать о этом? Каждый может предложить свою кандидатуру, но разве о каждом напишут?
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    вчера в 18:06
    Хахаха, точно сборной нужен Семак, админресурс, судьи, вар и деньги газпрома))) а если серьёзно жду не дождусь когда Семак покажет свою гениальность с другим клубом...
    Zak11
    Zak11
    вчера в 18:04
    Не берите интервью у Михал Серегича. Он уже давно неадекватен в своих высказываниях
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 18:00
    Наверное думает, что Семак - национальное достояние?
    Вот уж элитный тренер. Только Мальмё и Брюгге не говорите!
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 17:55
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 17:44
    Миша, пойми! Дело не в тренере, а в посредственности наших игроков!
    Пик
    Пик
    вчера в 17:42
    Ум в шляпу ушел займись своим делом
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:28, ред.
    Два сопога пара, хрен редьки не слаще и.т.д. В сборную тренер нужен, а не физруки.
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