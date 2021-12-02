«Это путь в никуда». Юран — о возможном приглашении Ваноли в «Спартак»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» поделился мнением о возможном приглашении в «Спартак» , который работал помощником Антонио Конте.

А он работал главным тренером на клубном уровне? Все-таки «Спартак» — это ведущий клуб. И если туда брать тренеров-иностранцев, то тех, кто чего-то добивался, как у нас работали Хиддинк, Адвокат. А это что? Так, потренироваться, посмотреть, получится или не получится? Это путь в никуда. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться, узнать нашу ментальность, понять, какой у нас чемпионат, его уровень.

В Европе привыкли, что футболисты — профессионалы, на тренировках работают с предельной самоотдачей, а здесь у нас любительский футбол. В какой-то момент игроки стали поднывать, что у Витории тяжелые, интенсивные тренировки — ну а как вы хотели чего-то добиваться? Иностранцы уверены, что у нас всё так, как в европейских чемпионатах, что игроки следят за питанием, за режимом. Там это неотъемлемая часть, а у нас, к сожалению, любительское всё. Чуть тяжелые тренировки, начинают поднывать, начинаются какие-то моменты, недовольство тренером. Поэтому у нас очень сложно работать иностранцам, хотя все их приглашают.

Я был удивлен, когда в «Локомотив» пригласили человека, который ничего не выигрывал. Сейчас в «Спартак» может прийти итальянец, который работал с молодежкой. Но молодежь и взрослые — это немножко разные вещи, как и работа с клубами и сборными. Хорошо, он был помощником Конте — и что? Почему мы себя унижаем в том плане, что рассматриваем тренеров, которые не работали с клубами? Вы видели в каком-то ведущем европейском чемпионате, чтобы в большой клуб приглашали кого-то из молодежки — не своей, не местной?