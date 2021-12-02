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«Это путь в никуда». Юран — о возможном приглашении Ваноли в «Спартак»

вчера, 13:22

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о возможном приглашении в «Спартак» Паоло Ваноли, который работал помощником Антонио Конте.

А он работал главным тренером на клубном уровне? Все-таки «Спартак» — это ведущий клуб. И если туда брать тренеров-иностранцев, то тех, кто чего-то добивался, как у нас работали Хиддинк, Адвокат. А это что? Так, потренироваться, посмотреть, получится или не получится? Это путь в никуда. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться, узнать нашу ментальность, понять, какой у нас чемпионат, его уровень.

В Европе привыкли, что футболисты — профессионалы, на тренировках работают с предельной самоотдачей, а здесь у нас любительский футбол. В какой-то момент игроки стали поднывать, что у Витории тяжелые, интенсивные тренировки — ну а как вы хотели чего-то добиваться? Иностранцы уверены, что у нас всё так, как в европейских чемпионатах, что игроки следят за питанием, за режимом. Там это неотъемлемая часть, а у нас, к сожалению, любительское всё. Чуть тяжелые тренировки, начинают поднывать, начинаются какие-то моменты, недовольство тренером. Поэтому у нас очень сложно работать иностранцам, хотя все их приглашают.

Я был удивлен, когда в «Локомотив» пригласили человека, который ничего не выигрывал. Сейчас в «Спартак» может прийти итальянец, который работал с молодежкой. Но молодежь и взрослые — это немножко разные вещи, как и работа с клубами и сборными. Хорошо, он был помощником Конте — и что? Почему мы себя унижаем в том плане, что рассматриваем тренеров, которые не работали с клубами? Вы видели в каком-то ведущем европейском чемпионате, чтобы в большой клуб приглашали кого-то из молодежки — не своей, не местной?

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:58
Ну вот НЕ ВЕРЮ я в ВАНОЛИ!...Ну хоть убейте...НЕ ВЕРЮ!)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:03, ред.
Скорей всего тренеры тоже общаются...есть некое тренерское сообщество...
И наверняка есть повод для того что в РПЛ уже не идут добротные тренеры с хорошей репутацией...

Да был наплыв...в своё время...приходили...известные...менее известные...но то время прошло...
Сейчас любой кандидат может позвонить условным Эмери...Манчини...Николичу...Биличу....Оличу (тому же Рую..через месяц) и спросить...стоит ли совершать подобный вояж...или лучше воздержаться....

Некоторым репутация важней оклада....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:29
А кому известно имя этого макаронника?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:47
Россия - уникальная страна, где за любительский футбол отваливают зарплату в миллионы зеленых. Я бы даже сказал, заповедная.
45r2b2vpsahe
45r2b2vpsahe
вчера в 14:24
Тут он прав
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:03
Путь в никуда в спартаке уже лет тридцать.
протон
протон
вчера в 13:49
Поди этому Ваноли всё в красках расписали . Почувствовал себя новым Каппело или Конте . Но ничего пару матчей с Колей Рассказовым в основе и к майским праздникам может домой вернётся .
МапС
МапС
вчера в 13:29
Тренеры Спартака, указывающие Федуну верный путь, как правило, обречены на увольнение.
makkie
makkie
вчера в 13:28
Логику руководителей Спартака трудно понять.

Назначают бывших гендиректоров, тренеров с 0 опытом, третьих помощников Конте, а этим летом пригласили Виторию, против которого в открытую выступала Салихова. Мы уже привыкли, что у Федуна не бывает здравых идей. Все успехи случайны, а не закономерны.

Тот же Ваноли может добиться чего-то не благодаря, а вопреки (как Каррера). Но ему хотя бы не будут мешать работать, как мешали Руй Витории. Ему хотя бы купят игроков. Хотя бы будет контакт с гендиректором и руководством. А тот бардак, какой устроили нынешнему ГТ Спартака... хотя и Ваноли запросто подставят. В стиле Федунов!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:25
Нужен Аленичев для сбора багажа...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:25
Спартаку лишь бы известное имя пригласить.
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