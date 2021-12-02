Саркисян назвал трёх фаворитов в борьбе за приз лучшему молодому игроку РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» выделил трёх главных фаворитов в борьбе за звание лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги.

Тройка фаворитов — Агаларов, Захарян и Марадишвили. Динамовец впечатляет нестандартными решениями, как у взрослого футболиста, постоянно обостряет, физически хорошо готов. Уфимец Агаларов — забивной, шустрый такой, здорово открывается. Марадишвили — игрок невероятно ценный, знающий, как прессинговать, понимающий требования тренерского штаба, прививающего «Локомотиву» современный футбол, при этом и сам может и отдать голевой пас, и даже забить.

Бомбардир «бело-голубых» Тюкавин и тульский латераль Хлусевич, возможно, несколько уступают этому супертрио, но тоже провели хороший сезон. Динамовца отмечает умение грамотно исполнить голевой момент, а арсеналец грамотно закрывает свой фланг и сам может забить, не зря его пригласил «Спартак».