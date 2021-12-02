Кутепов: «Готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы получать игровое время»

Защитник «Спартака» заявил, что готов уйти из клуба или сократить заработную плату, чтобы получать игровую практику.

Мной движет в первую очередь желание играть. «Спартак» — великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всем уважении — мне нужно играть.

Нужно понимать, в каком статусе я буду в «Спартаке». Если игрока запаса, то простите, на это не готов. Хватит, ну, куда еще? В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает.

Есть ли клуб, в который не пойду ни при каких условиях? Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть — я пойду играть. ЦСКА , «Зенит» — неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку». Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику — это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

Готов ли пойти на сокращение зарплаты в «Спартаке», чтобы играть? Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны.

Если оставят нынешнюю зарплату без гарантий? Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть — не моя история.