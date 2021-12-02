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Кутепов: «Готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы получать игровое время»

вчера, 10:35

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что готов уйти из клуба или сократить заработную плату, чтобы получать игровую практику.

Мной движет в первую очередь желание играть. «Спартак» — великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всем уважении — мне нужно играть.

Нужно понимать, в каком статусе я буду в «Спартаке». Если игрока запаса, то простите, на это не готов. Хватит, ну, куда еще? В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает.

Есть ли клуб, в который не пойду ни при каких условиях? Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть — я пойду играть. ЦСКА, «Зенит» — неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку». Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику — это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

Готов ли пойти на сокращение зарплаты в «Спартаке», чтобы играть? Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны.

Если оставят нынешнюю зарплату без гарантий? Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть — не моя история.

В нынешнем сезоне Кутепов провёл 7 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:34
не спартаковское, а кутеповское !не надо путать
Верг
Верг
вчера в 17:37
спартаку следовало перехватить у барселоны дани алвеса
112910415
112910415
вчера в 17:25
позиция игрока понятна и по-человечески привлекательна :
на поле не выпускают, а продавать не хотят !
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:57
Сократить зарплату чтобы получить время... Ерунда.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:09
Если бы на самом деле хотел играть,уже давно бы играл. Языком горазд мести
kust07
kust07
вчера в 15:38
В любительскую лигу ему дорога, и то на лавку
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:19
Ты лучше уйди из футбола.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:07
Дружище, в чем мерзость? Илья всё четко сказал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:06
Увы, но это не соответствует действительности, с Кутеповым мы, как правило, выигрывали, и его ошибок роковых как и у Комбарова Димы кот наплакал. А вот ошибки коих куча Георгия Джикии мы не замечаем, вот кто главный привоз
альсато
альсато
вчера в 12:49
В этом (КУТЕПОВЕ)-есть весь нынешний Спартак....мерзко. друзья...мерзко...
MopkoBHuk
MopkoBHuk
вчера в 12:36
ОТдай часть денег тренеру и место гарантированнно)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:33
Это взятка,предлагаемая в изощрённой форме!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25, ред.
Торг здесь не уместен...

Всё это выглядит как попытка купить игровое время...)))

Кто хорошо играет - тот не ходит по кабинетам с просьбой уменьшить зарплату или рассказывать на сколько у него можно урезать её чтоб получить игровые минуты...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:54
Прическа у него, как корова слизала. Все вроде есть: желание, модная прическа, да и не скажешь, что все безнадежно, но нет стабильности, а стабильность, это признак мастерства, как говорят.
Ищи парень, ищи. Годы пролетят, как птицы на юг. Не заметишь, не удержишь, не остановишь...
cska1948
cska1948
вчера в 11:43
"...Готов ли пойти на сокращение зарплаты в «Спартаке», чтобы играть? Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны..."
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Я правильно понял, что Кутепов, таким образом, хочет купить себе место в основе СпаМа?
протон
протон
вчера в 11:41
«Просто получать деньги и сидеть — не моя история» — сказал Илья, сидя и получая деньги
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:39, ред.
Кутепова можно и нужно понять, но он "забывает", что является защитником, который по своему уровню мастерства ничем не превосходит других футболистов. По этой причине отпадают все вопросы к тренеру, почему тот предпочитает иных игроков. Он лучше нас и Ильи знает, кого надо выпускать на поле, а кого нет. Или кто-то в этом сомневается?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 11:38
А какая зависимость зарплата и игровое время?
Если совсем откажется от денег то место в основе гарантировано....
Вообще было наоборот ...кто хорошо играет тот хорошо зарабатывает
ОПС
ОПС
вчера в 11:32
Это ты молодец.
makkie
makkie
вчера в 11:28, ред.
Так Кутепов и у Тедеско сидел на лавке.
А когда выходил играть - мы дружно хватались за головы от ошибок Ильи, а Спартак почти всегда терял очки с ним в составе.

Проблема в том, что Кутепов может играть только ЦЗ в тройке защитников. Там у Спартака играет Жиго. Если Кутепова ставить на фланг, то сразу обнажаются все его проблемы с отсутствием скорости. Именно поэтому Тедеско отдавал предпочтение третьим более мобильному Маслову, а не стоячему Кутепову. Иначе бы условный Хвича за 5 минут успел накрутить медлительного Илью 3-4 раза. И гол бы забил. Или передачу из-под него отдал.

Летом Жиго скорее всего уйдет. Но при всём уважении к Кутепову - это не тот ЦЗ, которого хотелось бы видеть в основе в качестве замены Самуэлю.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:20
Какой ему Зенит или ЦСКА? Куда он замахнулся со своим скудным арсеналом футболиста. Его уровень - это максимум, Томь или Текстильщик (Иваново), а лучше к Павлюченко в Ногинск, вот там его истинный уровень, там то он не затеряется, там он всем покажет Серхио Рамоса и Ибрагимовича в одном флаконе. Вот пущай туды и прёт!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:17
В ФНЛ самое время идти.
Zak11
Zak11
вчера в 11:09
Никто никому не должен гарантировать место на поле! Илья очнись! Что за бредятина? Кому ты тут условия ставишь? При чем тут твои деньги? Если твой уровень игры стал безобразным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:01
Если челс осознаёт, что не тянет на получаемую зарплату, нужно прийти и сказать-'Уменьшите мне зарплату, а я буду стараться улучшить игру".
Его же не из вредности в состав не ставят, верно?
А из его слов выходит, что готов на уменьшение, но чтобы в состав ставили. Т.е. поработать над собой не предусматривается.
С таким подходом можно сменить команлу, только уйти не в Зенит или ЦСКА, а в Урал или Томь.
При всём уважении к последним названым командам...
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:55
А повысить свое мастерство он не желает???
За такую игру которую он показывает это еще он должен платить , за то, что его выпускают, а люди смотрят....
Ну а так, давно нужно было уходить в более слабый клуб, и там играть уже на постоянной основе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:52
По логике кутепова чем меньше зарплата тем больше дают играть, мышление спартаковское.
Cat01
Cat01
вчера в 10:47
Лучше играть чем сидеть на лавке
a5v347p5cjgb
a5v347p5cjgb
вчера в 10:46
Дело не в зарплате, а в самоотдаче
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:45
Илюша, давно пора идти на сокращение, причем на порядок, в обороне ты не бог, а в нападении не Ибрагимович, а за демонстрацию прилаченых причесок выплаты были, скажем прямо, слегка завышены.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:44
Тогда уходи 😉
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