Газизов — о «Спартаке»: «Они обещали одно, а в итоге меня кинули»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к московскому клубу, в котором работал в 2020 году.
Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.
Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.
Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг — хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, — их личное дело. Меня это не касается.
Буду ли отвечать Зареме? Меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.
Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.
Сколько он там лямов неустойки получил? По сути, человек, не работая более на Спартак, получал огромные деньги, которые простому работяге за всю жизнь не заработать. При этом честно вкалывая у станка или в шахте.
Так что не ему бы жаловаться на жизнь и семейку Федунов. Это один из счастливейших эпизодов его жизни...
Сколько он там лямов неустойки получил? По сути, человек, не работая более на Спартак, получал огромные деньги, которые простому работяге за всю жизнь не заработать. При этом честно вкалывая у станка или в шахте.
Так что не ему бы жаловаться на жизнь и семейку Федунов. Это один из счастливейших эпизодов его жизни...