Газизов — о «Спартаке»: «Они обещали одно, а в итоге меня кинули»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к московскому клубу, в котором работал в 2020 году.

Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.

Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.

Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг — хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, — их личное дело. Меня это не касается.

Буду ли отвечать Зареме? Меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.

Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.