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Газизов — о «Спартаке»: «Они обещали одно, а в итоге меня кинули»

вчера, 12:57

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к московскому клубу, в котором работал в 2020 году.

Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.

Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.

Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг — хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, — их личное дело. Меня это не касается.

Буду ли отвечать Зареме? Меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.

Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:19
Газизов думает, что он самый хитрый
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:45
Шоб я так жил .................
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:26
кидалы кинули кидалу
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
вчера в 21:15
Раньше в фантастике главным было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Но вот радио есть, а счастья нет.(С)
YVG
YVG
вчера в 19:44
Сам знал куда шел, чего теперь воздух сотрясать.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:42
Газизов ненавидит Спартак, но открыто боится озвучить, это видно в каждой букве
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:43
Молодец, конечно, гладко стелет. Только вот Кокорина привел он - обеспечил ему самую большую зарплату в истории Спартака и в итоге мы получили игрока, ни на что не способного. не так ли, Шамиль? Ты что-то подзабыл об этом рассказать.
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:41
"При чем тут «Спартак»?"

"Газизов — о «Спартаке»:"
4RT
4RT
вчера в 18:09
Не успел все свои махинации воплотить, а так много задумывалось
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:15
Ты лучше расскажи как ты Федуна обдурил на поллимона !
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:04
Мне кажется тут обе стороны кинули, и обе в плюсе. Хватит это мусолить. Нового ничего не говорят все равно.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:37
Чел остался при бабле и не раД!))
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:11
ты чё газивоф с луны свалился..!
фк СПАРТАК - самый лучший клуб в России..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:55, ред.
Кинули его...)))

Все эти перемещения активов из одних карманов деньголюбов в другие - так...баловство....

Народ в самой богатой природными ресурсами стране мира имеет пенсию 8000 рублей в месяц...вот это кидок....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:38
Неужели в Спартаке обманывают ?
Не может быть !
Тем более в 100-летний юбилей !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17, ред.
Если бы всех в нашей стране "кидали" как Газизова, мы бы были самой счастливой страной. Ну, может, после Финляндии ;)
Сколько он там лямов неустойки получил? По сути, человек, не работая более на Спартак, получал огромные деньги, которые простому работяге за всю жизнь не заработать. При этом честно вкалывая у станка или в шахте.
Так что не ему бы жаловаться на жизнь и семейку Федунов. Это один из счастливейших эпизодов его жизни...
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 14:11
Можно же было этого ожидать...."Это Спартак, детка"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:09
Кидаем мы друг-друга,
гоняя этот мяч,
и бегаем по кругу
с бабосами,и вскачь.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:03
Зарема там мутит, Шамиль не при делах. Его самого на бабки кинули.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:27
Для этого есть суд, самый гуманный суд в мире.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:26
Если Газизов намекает, что ему что-то не выплатили, так для этого есть соответствующие законные органы, которые урегулируют такие споры, пусть обращается, а не пытается поливать своих работодателей через СМИ.
makkie
makkie
вчера в 13:20
Газизов тоже кинул Спартак... с усилением в трансферное окно.
Зато в клубе появились два сомнительных персонажа: Урунов и Кокорин. Спартаку эта парочка никак не помогла, зато сам Газизов положит в свой карман солидную денежку. Писали, что за Кокорина отдали 4 млн евро комиссии. Не на пустом месте явно.
yrasikos22
yrasikos22 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Какую задачу он не выполнил ? команда при нем хорошо начинала,а в итоге его убрали и Спартак имеет Зарему и пару шагов до Фнл...
Серж 129
Серж 129
вчера в 13:09
Федун кинул всех болельщиков клуба
протон
протон
вчера в 13:08
Перед Газизовым тоже наверное ставилась какая то задача и скорее всего он ее не выполнил. Задачу не выполнил а деньги хотел получить. В Спартаке ему ответили словами Евсеева.
А ты их не кинул? Кокорина подписал с ахрененной зарплатой. Урунова впарил за два ляма, а мог бы Фомина купить. Хотя знал, что первый неликвид, а за Фомина хорошие деньги взял
drug01
drug01
вчера в 13:05
Так бывает часто
альсато
альсато
вчера в 12:58
НИКОМУ нельзя верить!..Даже тем, кто в не подозрении!..МНЕ МОЖНО!))))
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