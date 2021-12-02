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Калиниченко: «После матча со „Спартаком“ Спаллетти поступил как клоун»

вчера, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поступок главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, который не пожал руку наставнику «красно-белых» Рую Витории после матча Лиги Европы.

Такие вещи наказуемы, это никакие не эмоции, а затаенная обида, которая была еще после первой игры со «Спартаком». Спаллетти развернулся и пошел в раздевалку. В этой ситуации он поступил как клоун. Ничего не имею против Спалетти, он хороший тренер, но он поступил абсолютно неэтично.

Множество раз было, когда я не пожимал руку после поражений, но потом встречаешься как ни в чем не бывало. Здесь немного другая ситуация.

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 16:39
Спаллетти. Почему как, даже обидно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:07
Он ещё в Питере явил себя таковым.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:15
я разглядел в нем 75процентного
протон
протон
вчера в 13:10
Не сходите с ума... Зачем нам то опускаться до этого?
Спаллетти всегда такой был, на то и итальянец) Ничего страшного...
Cat01
Cat01
вчера в 13:06
Плохой пример
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