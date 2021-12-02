Калиниченко: «После матча со „Спартаком“ Спаллетти поступил как клоун»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал поступок главного тренера «Наполи» , который не пожал руку наставнику «красно-белых» Рую Витории после матча Лиги Европы.

Такие вещи наказуемы, это никакие не эмоции, а затаенная обида, которая была еще после первой игры со «Спартаком». Спаллетти развернулся и пошел в раздевалку. В этой ситуации он поступил как клоун. Ничего не имею против Спалетти, он хороший тренер, но он поступил абсолютно неэтично.

Множество раз было, когда я не пожимал руку после поражений, но потом встречаешься как ни в чем не бывало. Здесь немного другая ситуация.