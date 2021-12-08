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Пьяный игрок «Вальядолида» попал в аварию, в которой пострадало 2 человека

вчера, 16:23

Полузащитник «Вальядолида» Гонсало Плата попал в аварию в центре Вальядолида.

Машина колумбийца столкнулась с такси. В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, оба были доставлены в больницу. Тест на алкоголь игрока показал двукратное превышение допустимого уровня содержания в крови. Сейчас Плата заключён под стражу.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:54
Это игрок лиссабонского Спортинга. В Вальядолиде он в аренде. Накосячил конечно. Молодой и глупый. Этим может поставить крест на своей карьере.
David Young
David Young
вчера в 17:38
Это очень постыдное и аморальное действие повлёкшее за собой плохие последствия. Футболистом, как и остальным, следует никогда не допускать такого.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:12
Лучше бы мячик пинал.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:33
Одним штрафом и лишением водительского удостоверения может не отделаться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:26
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