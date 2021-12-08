Пьяный игрок «Вальядолида» попал в аварию, в которой пострадало 2 человека

Полузащитник «Вальядолида» Гонсало Плата попал в аварию в центре Вальядолида.
Машина колумбийца столкнулась с такси. В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, оба были доставлены в больницу. Тест на алкоголь игрока показал двукратное превышение допустимого уровня содержания в крови. Сейчас Плата заключён под стражу.
😲 Gonzalo Plata provoca un grave accidente en Valladolid y duplica la tasa de alcohol. El jugador ecuatoriano del Real Valladolid se ha visto envuelto en un incidente en la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/sTwrE20K0t— MARCA (@marca) December 8, 2021