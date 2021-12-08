Пьяный игрок «Вальядолида» попал в аварию, в которой пострадало 2 человека

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вчера, 16:23

Полузащитник «Вальядолида» попал в аварию в центре Вальядолида.

Машина колумбийца столкнулась с такси. В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, оба были доставлены в больницу. Тест на алкоголь игрока показал двукратное превышение допустимого уровня содержания в крови. Сейчас Плата заключён под стражу.