Беллингхэм — о матче с «Баварией»: «У судьи ранее был договорной матч»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм после поединка 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3) раскритиковал судейство. Футболист не согласен с назначением пенальти в ворота своего клуба:
Я считаю, что это не был пенальти. Хуммельс был отвернут от мяча, он боролся за то, чтобы добраться до него.
Вы можете посмотреть на многие другие решения судьи в этом матче. У судьи ранее был договорной матч. Вы даёте этому человеку обслуживать самую большую игру в Германии.
Напомним, главным судьей матча был Феликс Цвайер. Ранее он был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайера отстраняли на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не рассказал об этом. По словам арбитра, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью игр с фиксированным результатом, однако он отказывался.
Решающий гол с пенальти за игру Матса Хуммельса рукой забил Роберт Левандовски.
Еще про пенальти начните говорить, что липовый. Хумельс же локтем мяч с ноги у баварца снял. Этот эпизод раз 20 показали со всех сторон..
Хотя о чем я ... ты же сам говорил, что Бундеслигу не смотришь.
Еще про пенальти начните говорить, что липовый. Хумельс же локтем мяч с ноги у баварца снял. Этот эпизод раз 20 показали со всех сторон..
Хотя о чем я ... ты же сам говорил, что Бундеслигу не смотришь.
И так встретил мяч сделав шаг к нему...
От рук мяч отскочил в сторону ОТ ворот. А не будь рук - мяч мог попасть к игроку Баварии.
И так встретил мяч сделав шаг к нему...
От рук мяч отскочил в сторону ОТ ворот. А не будь рук - мяч мог попасть к игроку Баварии.