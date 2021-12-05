Беллингхэм — о матче с «Баварией»: «У судьи ранее был договорной матч»

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сегодня, 01:15

Полузащитник дортмундской «Боруссии» после поединка 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3) раскритиковал судейство. Футболист не согласен с назначением пенальти в ворота своего клуба:

Я считаю, что это не был пенальти. Хуммельс был отвернут от мяча, он боролся за то, чтобы добраться до него. Вы можете посмотреть на многие другие решения судьи в этом матче. У судьи ранее был договорной матч. Вы даёте этому человеку обслуживать самую большую игру в Германии.

Напомним, главным судьей матча был Феликс Цвайер. Ранее он был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайера отстраняли на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не рассказал об этом. По словам арбитра, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью игр с фиксированным результатом, однако он отказывался.

Решающий гол с пенальти за игру Матса Хуммельса рукой забил Роберт Левандовски.