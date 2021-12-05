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Беллингхэм — о матче с «Баварией»: «У судьи ранее был договорной матч»

сегодня, 01:15
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм после поединка 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3) раскритиковал судейство. Футболист не согласен с назначением пенальти в ворота своего клуба:

Я считаю, что это не был пенальти. Хуммельс был отвернут от мяча, он боролся за то, чтобы добраться до него.

Вы можете посмотреть на многие другие решения судьи в этом матче. У судьи ранее был договорной матч. Вы даёте этому человеку обслуживать самую большую игру в Германии.

Напомним, главным судьей матча был Феликс Цвайер. Ранее он был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайера отстраняли на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не рассказал об этом. По словам арбитра, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью игр с фиксированным результатом, однако он отказывался.

Решающий гол с пенальти за игру Матса Хуммельса рукой забил Роберт Левандовски.

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 09:15
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:41
    Может так оно и было.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:34
    Подход ко всем судьям разный.
    Adolf33
    Adolf33 ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 08:25
    Действительно! Судейство отвратительное. Всю игру турка Дауд выделывался, пока не заменили. За удар баварского негра Юля Брандт должен был красную получить. Не видел, как он место мяча негру в висок врезал? Судья пожалел Юлю, что он сам на носилках с поля уехал. Но фол-то был с его стороны... Вспомни, как Белинг-хам Нойера сзади по ногам впечатал. Уже после того, как вратарь мяч выбил. Вспомнил? В прошлой игре на Нойера также прыгал Хохланд... Проигрывать не умеют.
    Еще про пенальти начните говорить, что липовый. Хумельс же локтем мяч с ноги у баварца снял. Этот эпизод раз 20 показали со всех сторон..
    Хотя о чем я ... ты же сам говорил, что Бундеслигу не смотришь.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Mangur (раскрыть)
    сегодня в 08:21
    Бьют ключом и все по голове)))
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:12
    это судья из нашей команды...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:03
    Только у нас нет договорных матчей.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 07:58
    Специалисты дадут объективную оценку решениям судей.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 06:33
    На сколько шикарный матч, на столько же отвратительное судейство.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 04:26
    По обзору вроде хороший матч получился Холланду надо было второй забивать
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 03:48
    Тёмные дела творятся...
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 03:44
    Проигравший.Эмоции. Бьют
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 02:39
    Думаю правильно назначил
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 01:24
    Ну Роберту простительно,он гений!
    протон
    протон
    сегодня в 01:23
    И судья и вар дали пенальти. Все по делу. Руки Хуммельса в неестественном положении (сложил две руки перед собой и чуть выставил их вперёд).
    И так встретил мяч сделав шаг к нему...
    От рук мяч отскочил в сторону ОТ ворот. А не будь рук - мяч мог попасть к игроку Баварии.
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