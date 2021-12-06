Мората повздорил с Аллегри после замены в матче с «Дженоа»

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вчера, 08:32

Форвард «Ювентуса» был явно недоволен своей заменой во время матча 16-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0). Испанец получил жёлтую карточку на 72-й минуте матча и был сразу же заменён главным тренером команды .

Нападающий туринцев выходил на поле в 15 матчах Серии А этого сезона и забил в них 3 гола.