Мората повздорил с Аллегри после замены в матче с «Дженоа»

Форвард «Ювентуса» был явно недоволен своей заменой во время матча 16-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0). Испанец получил жёлтую карточку на 72-й минуте матча и был сразу же заменён главным тренером команды .

Alvaro Morata was clearly irritable during today’s game with Genoa, booked for dissent and then arguing with Max Allegri as he was substituted https://t.co/J3qX790MA6 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieATIM #Calcio