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Мората повздорил с Аллегри после замены в матче с «Дженоа»

вчера, 08:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората был явно недоволен своей заменой во время матча 16-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0). Испанец получил жёлтую карточку на 72-й минуте матча и был сразу же заменён главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Нападающий туринцев выходил на поле в 15 матчах Серии А этого сезона и забил в них 3 гола.

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Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 18:13
играл как бревно весь матч..желтую еще..правильно что поменяли там и до красной не далеко было...еще и возмущается...
протон
протон
вчера в 17:00
Мората для меня один из самых загадочных игроков в истории.
Вот как при таком среднем уровне (да ещё и центральный нападающий) ему удаётся поиграть дважды в Реале, Челси, Атлетико и дважды в Ювентусе? При этом повторюсь, игрок среднего калибра, примерно уровень Лацио или Бетиса.
faneng
faneng
вчера в 10:45
Я никогда не любил Морату: избалованный эгоист. Прыгает из клуба в клуб - Реал, Ювентус, Атлетико, опять Ювентус. Держать в одной команде Роналду и Морату - это была глупость совершенная.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:05
Очень обнаглевший типок , столько моментов запорол , жёлтую получил, а ещё и с гонором . На перевоспитание ,на лавку.
ballak144
ballak144 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 09:17
я бы Перина лучше в атаку выпускал, чем Морату)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:14
Всё идёт по плану...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:07
Посадить на лавку
h8you
h8you
вчера в 08:50
это полено пора в атлетико отправлять
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:47
В концовке игры заменили, что за истерика...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:43
Тренеру должно быть видней
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