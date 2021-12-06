Мората повздорил с Аллегри после замены в матче с «Дженоа»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората был явно недоволен своей заменой во время матча 16-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0). Испанец получил жёлтую карточку на 72-й минуте матча и был сразу же заменён главным тренером команды Массимилиано Аллегри.
Alvaro Morata was clearly irritable during today’s game with Genoa, booked for dissent and then arguing with Max Allegri as he was substituted https://t.co/J3qX790MA6 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieATIM #Calcio— footballitalia (@footballitalia) December 5, 2021
Нападающий туринцев выходил на поле в 15 матчах Серии А этого сезона и забил в них 3 гола.
Вот как при таком среднем уровне (да ещё и центральный нападающий) ему удаётся поиграть дважды в Реале, Челси, Атлетико и дважды в Ювентусе? При этом повторюсь, игрок среднего калибра, примерно уровень Лацио или Бетиса.
Вот как при таком среднем уровне (да ещё и центральный нападающий) ему удаётся поиграть дважды в Реале, Челси, Атлетико и дважды в Ювентусе? При этом повторюсь, игрок среднего калибра, примерно уровень Лацио или Бетиса.