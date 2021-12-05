«У меня 750 голов, у тебя лишь 150». Роналду писал Кассано, требуя уважения

Экс-игрок «Ромы» вспомнил о любопытном диалоге с .

Случай произошел, когда португалец выступал за «Ювентус». В то время итальянец заявил, что нападающий МЮ «хуже» бразильца Роналдо.

Я звонил Буффону, чтобы узнать, откуда он достал мой номер, Джиджди ответил, что передал его сотруднику пресс-службы, который передал его Криштиану.

Роналду написал, что он забил 750 голов, а у меня лишь 150. И поэтому мне нужно перестать его критиковать в СМИ .

Он тогда действительно разозлил меня, в чем твоя проблема, Криш?