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«У меня 750 голов, у тебя лишь 150». Роналду писал Кассано, требуя уважения

вчера, 09:10

Экс-игрок «Ромы» Антонио Кассано вспомнил о любопытном диалоге с Криштиану Роналду.

Случай произошел, когда португалец выступал за «Ювентус». В то время итальянец заявил, что нападающий МЮ «хуже» бразильца Роналдо.

Я звонил Буффону, чтобы узнать, откуда он достал мой номер, Джиджди ответил, что передал его сотруднику пресс-службы, который передал его Криштиану.

Роналду написал, что он забил 750 голов, а у меня лишь 150. И поэтому мне нужно перестать его критиковать в СМИ.

Он тогда действительно разозлил меня, в чем твоя проблема, Криш?

Недавно Роналду забил свой 800-й гол в карьере.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 15:58
Давай расскажи где гнилые поступки? Даже Ибрагимович говорит что Месси лучше
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 13:53
Да ты взгляни на Роналду, он нарцисс до мозга костей, он любит только себя любимого, а на остальных ему наплевать. Просто иногда надо так говорить, так же как он завёл семью для прикрытия и встречался с девушками, но все знают, что он гей. А так, конечно он порядочный... гей-нарцисс...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:47
У Месси тоже осень много гнилых поступков в своей футбольной карьере. Роналду всегда говорит сто он лучший но я часто слышал как он благодарит партнеров сол он из за них лучший. Просто это стереотип такое Роналду гнилой Месси ангел.
112910415
112910415
вчера в 13:28
нарцисс иначе не может !
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 13:17
Потому что так надо было....... Напомнить)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 13:07
Кассано оказался земляком из Тляратинского района,он молодец,мужчина.
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:42
Роналдо бразилец по таланту лучше и чем Месси, и Марадона, и Роналду, и Пеле. Да и вообще ему равных небыло ещё, но таланта его хватило всего на 2 зм. Роналдиньо лучший в истории дриблер, но его хватило всего на 1 зм. Примеров очень много можно приводить, но то что Роналду и Месси скоро превзойдут Йозефа Бицана по голам это уже что-то невообразимое. Так что не стоит обращать внимание на таких переоцененых неудачников как Касано, он кстати считался одним из главных талантов Италии и чего он добился?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:31
То, что бразильский Роналдо получше португальского хвостуна признали очень многие, в том числе и соотечественники Кристины.
Тот вообще без лишних слов сметал на своём пути и вёл более скромно себя. Этот после дубля с пенальти в игре против Люксембурга футболку срывает будто ЧМ выиграл.
Поэтому Кассано напомнил ему кто есть кто!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:49
Роналдо бразильский конечно лучше и талантливее на много,чнм потругальский Роналдл,это подтвердил и португальский Моуринью.
Брулин
Брулин
вчера в 11:29
Кассано это прям как наши полоумные ветераны - на публике кудахтают, стрелки переводят, что-то из себя корчат, а по существу сказать ничего не могут
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:14
САмолюбие двух сторон пострадало и вынесено на всеобщее обоРЗение.
Gelious
Gelious ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 11:06
Так в том и проблема, что ЕСЛИ БЫ не травмы
Hamman
Hamman ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 11:00
Дело не в том, прав он или не прав, а в том как и при каких обстоятельствах это было сказано. Например я скажу что Месси объективно говоря довольно низок ростом. Вряд ли кто-то мне возразит, типа ну и что? все люди разные, кто-то низкий, кто-то высокий. А могу назвать его гномом и это в корне поменяет ситуацию, так как звучит уже уничижительно. Можно назвать Роналду лучшим исполнителем одиннадцатиметровых в современном футболе и это будет звучать как похвала, а можно назвать пеналду и смысл сказанного в корне меняется.
Также глупо осуждать Роналду за его реакцию. Все люди РАЗНЫЕ! И характер у каждого свой. Месси по характеру более меланхоличен и предпочитает держать обиду в себе. Роналду абсолютная противоположность аргентинцу и в случае несправедливых, по его мнению, нападок он не колеблясь предъявит ,,обидчику" - слышь чувак! ты кто? *ули ты до меня до***лся?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 10:40
А в чем Кассано неправ-то? Роналдо намного круче Роналду был. Если бы не его травмы, то, уверен, зубастика считали одним из лучших, а, возможно, даже лучшим в истории.
Не могу сказать плохого о Криштиану, но, для меня (мнение никому не навязываю), он просто хороший нападающий.
На мой взгляд, лучшим был вообще Роналдиньо. Как говорится, Роналду влюбил болельщиков в Реал, Месси - в Барселону, а волшебник в футбол.
А "затыкать" рот людям, которые высказывают свое мнение не в пользу португальца, неправильно, но все мы знаем об эгоизме Роналду.
4RT
4RT
вчера в 10:39
А я пятак могу согнуть 😁
Hamman
Hamman
вчера в 10:17
Ну то что у Роналду очень завышена самооценка, это не новость. Только вот трезво оценивающий вклад португальца в историю футбола человек, вряд ли скажет что Роналду не заслужил называться лучшим в истории. Претендентов на звание лучшего в истории несколько и у каждого любителя футбола будет свой список претендентов и свой лучший. Как говорится сколько людей, столько и мнений.
А насчёт Кассано, он и в бытность игроком был довольно мерзкой личностью, поэтому не удивлён. В сравнении с Роналду, Кассано никто, и звать его никак...
particular
particular
вчера в 10:12
Соотношение людей, знакомых и друзей по кошельку, линейке и табелю о рангах, вряд ли, станет основой для понимания и уважения... Хотя, на идолопоклонничество это не влияет...
Баобаб
Баобаб
вчера в 10:09
Бедный прыщ, чего только не выдумает, чтобы не забывали, что существует такой Кассано.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:48, ред.
Противостояние двух легенд футбола Месси и Роналду украсило футбол начала 21 века.
Но сейчас не о футболе, а о человеческих качествах этих футболистов.
Месси никогда не заявлял, что он великий (за него это делают другие, причём весьма уважаемые люди). Свои успехи он делит с партнёрами и каждый раз тепло отзывается об них и говорит важные слова "Без них не было бы меня в футболе и чего я достиг это благодаря им". Роналду же говоря что ему важны только командные достижение каждый раз хвалит себя любимого и сам себя возводит в ранг "святых".
Я представить не могу ситуацию когда Месси будет в истерике звонить, писать кому бы то и доказывать, что он лучший, а ты никто, лишь из-за того, что кто то сказал, что другой игрок лучше! В этом и есть вся гнилая сущность Роналду, как игрок он хороший, а как человек полное... нарцисс одним словом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:48
Тут и так всё ясно.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:47
Роналду не стоит обращать внимания на завидующих идиотов
Cat01
Cat01
вчера в 09:46
Лучше играть чем говорить
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:46
Если Овечкин в хоккее гонится за Гретцки, то КР уже никуда не гонится, он сам уже устанавливает планку рекордов! И это великий игрок на все времена!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 09:43
это если прям сегодня на соккере зарегиться
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:40
Кассано просто никто...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:36
Кому это интересно?
Elliada
Elliada
вчера в 09:13
А что он другого что-то от Роналду ждал? Человек он так себе
Рефери
Рефери ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 09:13
уже поправили, но спасибо
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:12
У вас написано: "вспомнил о любопытном о диалоге"
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