«У меня 750 голов, у тебя лишь 150». Роналду писал Кассано, требуя уважения

Экс-игрок «Ромы» Антонио Кассано вспомнил о любопытном диалоге с Криштиану Роналду.
Случай произошел, когда португалец выступал за «Ювентус». В то время итальянец заявил, что нападающий МЮ «хуже» бразильца Роналдо.
Я звонил Буффону, чтобы узнать, откуда он достал мой номер, Джиджди ответил, что передал его сотруднику пресс-службы, который передал его Криштиану.
Роналду написал, что он забил 750 голов, а у меня лишь 150. И поэтому мне нужно перестать его критиковать в СМИ.
Он тогда действительно разозлил меня, в чем твоя проблема, Криш?
Недавно Роналду забил свой 800-й гол в карьере.
А насчёт Кассано, он и в бытность игроком был довольно мерзкой личностью, поэтому не удивлён. В сравнении с Роналду, Кассано никто, и звать его никак...
А насчёт Кассано, он и в бытность игроком был довольно мерзкой личностью, поэтому не удивлён. В сравнении с Роналду, Кассано никто, и звать его никак...
Не могу сказать плохого о Криштиану, но, для меня (мнение никому не навязываю), он просто хороший нападающий.
На мой взгляд, лучшим был вообще Роналдиньо. Как говорится, Роналду влюбил болельщиков в Реал, Месси - в Барселону, а волшебник в футбол.
А "затыкать" рот людям, которые высказывают свое мнение не в пользу португальца, неправильно, но все мы знаем об эгоизме Роналду.
Не могу сказать плохого о Криштиану, но, для меня (мнение никому не навязываю), он просто хороший нападающий.
На мой взгляд, лучшим был вообще Роналдиньо. Как говорится, Роналду влюбил болельщиков в Реал, Месси - в Барселону, а волшебник в футбол.
А "затыкать" рот людям, которые высказывают свое мнение не в пользу португальца, неправильно, но все мы знаем об эгоизме Роналду.
Также глупо осуждать Роналду за его реакцию. Все люди РАЗНЫЕ! И характер у каждого свой. Месси по характеру более меланхоличен и предпочитает держать обиду в себе. Роналду абсолютная противоположность аргентинцу и в случае несправедливых, по его мнению, нападок он не колеблясь предъявит ,,обидчику" - слышь чувак! ты кто? *ули ты до меня до***лся?
Также глупо осуждать Роналду за его реакцию. Все люди РАЗНЫЕ! И характер у каждого свой. Месси по характеру более меланхоличен и предпочитает держать обиду в себе. Роналду абсолютная противоположность аргентинцу и в случае несправедливых, по его мнению, нападок он не колеблясь предъявит ,,обидчику" - слышь чувак! ты кто? *ули ты до меня до***лся?