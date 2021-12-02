ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Месси не пригласил Икарди и его жену на вечеринку из-за своих друзей по ПСЖ

вчера, 16:43

Нападающий ПСЖ Лионель Месси устроил вечеринку после получения седьмого «Золотого мяча».

На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями, однако там отсутствовал форвард парижан Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара.

Месси хотел пригласить Икарди, однако против выступили два партнёра Лео по сборной Аргентины — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. По данным СМИ, у Паредеса есть конфликт с Вандой Нарой, что стало одной из главных причин, почему Месси в итоге не пригласил Икарди.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:06
не ожидал я от Паредеса
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 05:01, ред.
самое интересное внизу - у Паредеса конфликт с Нарой, похоже междусобойчики у них
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:04
Аргентинцы, там между собой не могут найти общий язык что ли
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ш А 4 (раскрыть)
вчера в 22:10
Что за Казим?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:06
Разве нельзя было сказать, чтоб пришел без жинки? Так то совсем некрасиво...
Ш А 4
Ш А 4 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:32
Казим?
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:25
Видимо были физические отношения раньше)
Поэтому Паредес сказал Месси: "Потому что так надо, брат".
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:18
звать ее было опасно - Ванда как пылесос... она бы просто высосала все внимание на себя... ничего бы не осталось обладателю золотого арбуза))) ахахаха
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:09
Жена Месси строго запретила приходить Ванде.
Zhgoon
Zhgoon ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 20:53
Уверен, Почеттино на вечеринку тоже не пригласили )))
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:52
Икарди, конечно, балбес еще тот подкаблучный, но не понимаю, когда взрослые мужики в коллективе нашептывают подобные вещи. С инстасамками воюют и сами как инстадивы стали.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:36
Главное то, что он не вписывался в игру Тухеля и не вписывается у Поккетино, хотя у у последнего никто сейчас не вписывается, т.к. игры нет, да её и не было в прошлом сезоне.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:34
А Паредес пускай в Зенит возвращается!
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 19:24, ред.
Правильно, зачем играть,тренероваться думать о следующей игре о команде ? лучше пить,гулять и веселиться и при этом деньги капают,лучший игрок мира !!! Браво !!!вот он пример..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:21
Какое отношение имеет Передес к жене Икарди,как это понять не понимаю.
Месси должен был приглашать их тоже,если эти двое не хотят видет их там пусть сидят дома или пусть идут в гости к АПСНИ.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:08
А мяч не его.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 19:03
Марадона и гном были сподвижники путчисты против Икарди Несмотря на то, что в сентябре Икарди заболел коронавирусом, клубная статистика знаменитости говорит о хороших результатах. Так, в марте 2021 года он задал темп игре с «Лиллем», забив гол на 9-й минуте. Команда ПСЖ выиграла со счетом 3:0
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:44
Да гном такой, праздновал липовый Зм?
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:34
Не смеши, Икарди нулевой. Мартинез в несколько раз лучше.

О чём вообще говорить, если в 2002 г. Аргентина с Батистутой и Креспо из группы не вышла. Кстати финал ЧМ в 2014, это лучший результат после эпохи Марадоны. С Батистутами, Веронами, Креспо и т.д. Аргентина ничего такого не имела.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 18:30
Не удивительно что сборная Аргентины уже многие годы не может не чего добиься на крупных турнирах если они даже силнешего игрока своей страны не берут на ЧМ а берут только гномоугодных игроков.
я думаю что его скорее всего продадут. Да и семейных проблем у игрока хватает с супругой
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:17, ред.
И в прошлом сезоне Тухель его не особо жаловал, предпочитая старого Шупо-Мотинга. Даже в финале ЛЧ предпочёл камерунца. Трансфер Икарди это лишь вопрос времени. И не важно с гномом ПСЖ или без. Статистика во Франции у Икарди не такая уж шикарная, что бы орать, что он прям нужен клубу. Да ещё и одноклубники аргентинцы с ним не ладят.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 18:12
Не прошло и полугода. Я сразу после трансфера Месси говорил о том, что дни Икарди в ПСЖ сочтены. Месси, как обычно, регулирует трансферы клуба - сначала Барселона, теперь ПСЖ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:11
Надо было без жен собираться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:02
Звучит как-то странно. Учитывая, что Макси Лопес друг именно Леонеля и в лучшие годы Икарди не вызывали в сборную по просьбе Леонеля, почему это вдруг злейший враг Икарди должен не пускать его именно по просьбе каких-то сторонних для него людей? Кажется, все на порядок проще.
Баобаб
Баобаб ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:01
Месси опупеть как вписался,прям феерит.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:01
Зачем? На скамейке сидеть? Мартинез справляется отлично. Кто вообще тебе сказал, что Икарди вписывается в игру альбиселесты.
И кроме гнома каблука не хотят видеть в команде многие другие игроки сборной Аргентины.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Верг (раскрыть)
вчера в 17:48
Он просто слабоумен и глуп, не более.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:47
Это их дело...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:43
Чушь какая то а не конфликт....
Ну ушла от Лопеса к Икарди и что ??

Как поётся в финской песне «Рулатэ» (1961 г.).

"В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло."
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:32
Это утверждение не соответствует действительности.

P. S. Не баб, а женщин.
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