Месси не пригласил Икарди и его жену на вечеринку из-за своих друзей по ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси устроил вечеринку после получения седьмого «Золотого мяча».
На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями, однако там отсутствовал форвард парижан Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара.
Месси хотел пригласить Икарди, однако против выступили два партнёра Лео по сборной Аргентины — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. По данным СМИ, у Паредеса есть конфликт с Вандой Нарой, что стало одной из главных причин, почему Месси в итоге не пригласил Икарди.
Поэтому Паредес сказал Месси: "Потому что так надо, брат".
Поэтому Паредес сказал Месси: "Потому что так надо, брат".
Месси должен был приглашать их тоже,если эти двое не хотят видет их там пусть сидят дома или пусть идут в гости к АПСНИ.
Месси должен был приглашать их тоже,если эти двое не хотят видет их там пусть сидят дома или пусть идут в гости к АПСНИ.
О чём вообще говорить, если в 2002 г. Аргентина с Батистутой и Креспо из группы не вышла. Кстати финал ЧМ в 2014, это лучший результат после эпохи Марадоны. С Батистутами, Веронами, Креспо и т.д. Аргентина ничего такого не имела.
О чём вообще говорить, если в 2002 г. Аргентина с Батистутой и Креспо из группы не вышла. Кстати финал ЧМ в 2014, это лучший результат после эпохи Марадоны. С Батистутами, Веронами, Креспо и т.д. Аргентина ничего такого не имела.
я думаю что его скорее всего продадут. Да и семейных проблем у игрока хватает с супругой
я думаю что его скорее всего продадут. Да и семейных проблем у игрока хватает с супругой
И кроме гнома каблука не хотят видеть в команде многие другие игроки сборной Аргентины.
И кроме гнома каблука не хотят видеть в команде многие другие игроки сборной Аргентины.
Ну ушла от Лопеса к Икарди и что ??
Как поётся в финской песне «Рулатэ» (1961 г.).
"В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло."
Ну ушла от Лопеса к Икарди и что ??
Как поётся в финской песне «Рулатэ» (1961 г.).
"В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло."
P. S. Не баб, а женщин.
P. S. Не баб, а женщин.