Месси не пригласил Икарди и его жену на вечеринку из-за своих друзей по ПСЖ

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вчера, 16:43

Нападающий ПСЖ устроил вечеринку после получения седьмого «Золотого мяча».

На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями, однако там отсутствовал форвард парижан и его супруга Ванда Нара.