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Мурзагулов: «„Спартак“ заслуживает к себе уважения»

вчера, 13:52

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое резонансное высказывание, адресованное форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Спартак», безусловно, великий клуб и заслуживает к себе уважения, в том числе и со стороны собственных игроков. Иногда у некоторых футболистов отношение к этому клубу несоответствующее. Например, когда игрок требует от арбитра формального подхода. Даже при легком касании, но акцентированном внимании, судья принимает решение поставить пенальти — игрок доволен, и команда тоже. Во втором точно таком же эпизоде арбитры принимают решение не в пользу «Спартака» — мы видим лютое возмущение футболиста. Это же двойные стандарты. Если вы там приветствовали такой формализм, почему здесь надо его отрицать, да еще и с шестиэтажным матом? Разве это не бросает тень на великий клуб?

Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за «Спартак» в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай «Спартак» только выигрывает, кроме двух матчей с «Уфой». Это, безусловно, мое личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:44
Иногда лучше молчать, чтоб потом не пришлось переобуваться (с) Архимед
ABir
ABir
вчера в 15:26
Что-то Миргазулов разговорился
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:31
В последние годы потеряли уважение, это объективно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:01
КАкие все они верчёные-кручёные,эти нынешние "служители культа футбола"! Впрочем,как и прочие гаджетоносцы...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:59, ред.
Даже легенду Спартака Романцева коробит от Соболева.
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Ironigor
Ironigor
вчера в 13:59
Ловко переобулся и стрелки перевёл.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:56
Спартак, но не Федун...
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