Глава «Уфы» — Соболеву после удаления: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец»

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вчера, 10:22

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов необычным образом прокомментировал слова нападающего «Спартака» после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Тогда футболист заявил:

Хочу извиниться перед болельщиками, хотя и считаю, что это не красная карточка.

Мурзагулов же после этого написал у себя в фэйсбуке: