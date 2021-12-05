Глава «Уфы» — Соболеву после удаления: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов необычным образом прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Тогда футболист заявил:
Хочу извиниться перед болельщиками, хотя и считаю, что это не красная карточка.
Мурзагулов же после этого написал у себя в фэйсбуке:
Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец.
Похоже, этот Мирзагулов застрял в 90-х и совершенно не умеет вести себя на публике.
Спаллетти тоже кидался громкими фразами - и сейчас у Наполи результаты стали хуже. А самого Лучано удалили в недавнем матче. За длинный язычок)
Похоже, этот Мирзагулов застрял в 90-х и совершенно не умеет вести себя на публике.
Спаллетти тоже кидался громкими фразами - и сейчас у Наполи результаты стали хуже. А самого Лучано удалили в недавнем матче. За длинный язычок)