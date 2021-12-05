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Глава «Уфы» — Соболеву после удаления: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец»

вчера, 10:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов необычным образом прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Тогда футболист заявил:

Хочу извиниться перед болельщиками, хотя и считаю, что это не красная карточка.

Мурзагулов же после этого написал у себя в фэйсбуке:

Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 09:22
В очередной раз убеждаюсь, какая мерзость в верхи пробивается. Это та самая гнилая рыба - вот и весь футбол у нас такой.
протон
протон
вчера в 22:04
Председатель совета директоров такое сказал?) такие моменты определяют наш футбол🤣
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 18:47
Сегодня у Уфы два удаления, тоже оскароносцы? Ничего пока не пишет Мурзагулов? Вот тебе и бог не " фраер" в следующем же туре воздал Уфе.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 16:06
Ох уж эти воры в законе со своими вечными "фраерами"... Но насчёт оскароносца всё по делу. Научиться симулять и плакаться судейке дело нехитрое, это ж не в футбол играть.
Рулон Обоев
Рулон Обоев
вчера в 15:30
Не поминай имени Господа, в суе!!!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:03
Глава без головы и мозгов,хуже ж..ы....,по этому и несёт бред.
Навзир
Навзир ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:00
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:39
    Дурачок одно слово))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:55
    Соболек сделал свое дело за те тридцать минут , что был на поле дал голевой пас Вити , что бы он забил этому недоклубу с коверным покрытием своего стадиона. Вот и мечется теперь эта белая разведчица ( читай Мурзагулов ) .....)))
    старина
    старина
    вчера в 13:26
    Очередной бандос из 90-х решил по фене ботать
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:23
    Вот и спартачам прилетело.....говорили же этой пресс-службе спартака не будите лихо пока тихо.....а то они думали что их выходки пройдут бесследно?
    ABir
    ABir
    вчера в 13:05
    Кто такой и причём здесь никому не известный и неинтересный Мурзагулов со своим ущербным мнением?
    161регион
    161регион
    вчера в 13:01, ред.
    Соболев тот еще нырок плачущий.... Чуть его кто коснется, так он падает и орет как будто ему оторвали ноги, вечно корчится..... Это карма... Они с лазурно-рукастым два сапога пара
    pele1981
    pele1981 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:29
    А обиженные есть опущенные)))))
    Главный судья
    Главный судья
    вчера в 12:25
    Вот поэтому наш футбол и в ж..пе если клубами управляют такие отрыжки девяностых...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:18, ред.
    Извинившись, Соболев поступил по-мужски, в связи с чем не заслуживает порицания. О Мурзагулове этого не скажешь: словА обиженного; сленг бандита. Хотя ничего удивительного нет, наблюдая, как в нашу страну возвращаются лихие 90-е. А может, они никуда и не уходили, притаились только за углом и ждали подходящего случая. Дождались.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 12:13
    👍👍👍👍👍👍все по делу сказал, пусть канает.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 12:01
    Собака лаяла,на дядю фраера
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 11:55
    когда фетисов спартаковсий нес ахинею и глупость, спартачи молчали. конечно, это был их человек и он значит всегда прав. а тут правду про соболева сказали, пусть в таком же ключе как и фетисов, но про спартак.
    Супервайзер
    Супервайзер
    вчера в 11:51
    ФК УФА стал именем нарицательным, характеризующим никакие клубы из городов, где футбол популярен также, как игра в лапту. С равными себе играть не умеют, а вот навязать гнетущий псевдофутбол командам больших клубов- извольте!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:51
    Соболев высказал то, что думает об этом случае процентов 50 адекватных любителей футбола (не антиспартаковцев).
    1bear
    1bear
    вчера в 11:49
    так обычно недалёкие школьники общаются,а это вроде бы взрослый человек да ещё начальник
    112910415
    112910415
    вчера в 11:47
    по фене ботает, не забыл )
    makkie
    makkie
    вчера в 11:44, ред.
    И это пишет официальное лицо клуба?
    Похоже, этот Мирзагулов застрял в 90-х и совершенно не умеет вести себя на публике.

    Спаллетти тоже кидался громкими фразами - и сейчас у Наполи результаты стали хуже. А самого Лучано удалили в недавнем матче. За длинный язычок)
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:39
    Займитесь лучше УФОй, фраерок. Ведёшь себя, как уличный босяк.
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    вчера в 11:32
    Ростислав блеснул интеллектом)
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 11:31
    молодец...классно и главное верно сказал. оскара дельфину, оскара.!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:27, ред.
    trimetil
    trimetil
    вчера в 11:24
    Если не фраер, то почему с задержкой вмешался? Пинг наверное высокий... Да ещё и соболевской ногой Коновалова пнул.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:23
    По моему пераый случай в истории, когда дельфина выдвигают на Оскар.
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