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Обухов, отбывший дисквалификацию за допинг, перешёл в «Оренбург»

вчера, 14:42

«Оренбург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Обуховым.

Напомним, что 19 июля ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончился 2 декабря.

Последним клубом 29-летнего Обухова был «Ростов».

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протон
протон
вчера в 17:09
«Оренбург» подписал отбывшего дисквалификацию за допинг экс-нападающего «Ростова»
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:03
Зачем он им?
David Young
David Young ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:59
Здравствуйте.

Разница в том что там была изображена нечитабельная ссылка, такого тоже следует избегать, но так как случай неоднозначный было сделано по-другому в плане санкций по отношению к этому дабы было понятно что и такого тоже следует избегать. Тот же самый пользователь уже получал баны за ссылки в картинках, как и Вы, здесь дело именно в том как было в этот раз.

Всего доброго.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:57
В Ростове не пригодился
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:46
Обычно отбывшие наказание переходят в спартак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:43
Ну посмотрим что он из себя представляет на данный момент времени.
f96gc6wuh4tk
f96gc6wuh4tk
вчера в 14:43
Вполне нормальный вариант
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