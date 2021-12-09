Обухов, отбывший дисквалификацию за допинг, перешёл в «Оренбург»

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вчера, 14:42

«Оренбург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим .

Напомним, что 19 июля ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончился 2 декабря.

Последним клубом 29-летнего Обухова был «Ростов».