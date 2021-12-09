Обухов, отбывший дисквалификацию за допинг, перешёл в «Оренбург»

«Оренбург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Обуховым.
Напомним, что 19 июля ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончился 2 декабря.
Последним клубом 29-летнего Обухова был «Ростов».
Разница в том что там была изображена нечитабельная ссылка, такого тоже следует избегать, но так как случай неоднозначный было сделано по-другому в плане санкций по отношению к этому дабы было понятно что и такого тоже следует избегать. Тот же самый пользователь уже получал баны за ссылки в картинках, как и Вы, здесь дело именно в том как было в этот раз.
Всего доброго.
Разница в том что там была изображена нечитабельная ссылка, такого тоже следует избегать, но так как случай неоднозначный было сделано по-другому в плане санкций по отношению к этому дабы было понятно что и такого тоже следует избегать. Тот же самый пользователь уже получал баны за ссылки в картинках, как и Вы, здесь дело именно в том как было в этот раз.
Всего доброго.