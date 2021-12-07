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«Ростов» объявил о переходе полузащитника юношеской сборной России

вчера, 16:18

17-летний полузащитник юношеской сборной России Абдулло Джебов подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Молодой футболист прокомментировал свой переход:

Переход в «Ростов» – самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой применятся к ним подход, а самое главное – какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы оправдать внимание людей, которые причастны к моему приходу в клуб. С некоторыми ребятами я неплохо знаком. Например, с Артуром Максецовым мы раньше играли за СШОР «Зенит». С вратарём Александром Дьячковым были вместе в Училище олимпийского резерва. Также знаю лично Данилу Сухомлинова.

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Ростов
Источник: ФК "Ростов"
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протон
протон
вчера в 19:13
Нужно в пару взять Рахматулло Хукова
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:36
Успехов Абдулло !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:26
Пришёл в Ростов не подведи.
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