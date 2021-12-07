«Ростов» объявил о переходе полузащитника юношеской сборной России

17-летний полузащитник юношеской сборной России Абдулло Джебов подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Молодой футболист прокомментировал свой переход:
Переход в «Ростов» – самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой применятся к ним подход, а самое главное – какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы оправдать внимание людей, которые причастны к моему приходу в клуб. С некоторыми ребятами я неплохо знаком. Например, с Артуром Максецовым мы раньше играли за СШОР «Зенит». С вратарём Александром Дьячковым были вместе в Училище олимпийского резерва. Также знаю лично Данилу Сухомлинова.
Абдулло Джебов — игрок «Ростова» 👊— Football Club Rostov (@rostovfc) December 7, 2021
17-летний полузащитник юношеской сборной России подписал контракт с нашим клубом 🟡🔵
Комментарий Абдулло о переходе в «Ростов»👇https://t.co/2QsFSMAbLC pic.twitter.com/lteQcUq0v1