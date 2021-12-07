Бывший вратарь «Рубина» Городовой подписал контракт с «Факелом»

«Факел» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Алексеем Городовым.
28-летний игрок перешёл в воронежский клуб на правах свободного агента.
Городовой приступит к работе с командой на сборе в Турции.
В сезоне-2020/2021 он выступал за «Велес» (16 игр, 22 пропущенных мяча) и «СКА-Хабаровск» (14 матчей,13 пропущенных мячей). В первой части текущего сезона являлся футболистом казанского «Рубина».
Недавно основного голкипера «Факела» приобрел московский «Спартак».
ФК "Сахалин", "Якутия" (Якутск), Спартак(Нальчик), "Конгсвингер" (Норвегия), "Рубин" (Казань), "Зенит-2 (С.Петербург), "Велес" (Москва), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск). И вот наконец, устав сидеть на лавке в бесперспективном ожидании своей очереди проявить себя на поле в составе казанцев, где кроме него играют Дюпин, Медведев и Коновалов Алексей переходит в десятый клуб в своей карьере в воронежский Факел, где очень неожиданно образовалась вакансия на посту номер один. Клуб, ведущий борьбу за выход в РПЛ вдруг внезапно в течении двух недель покинули сразу два его голкипера. Сначала ушёл Александр Саутин, не захотевший мириться с участью запасного вратаря, проиграв полностью конкуренцию молодому Илье Свинову, благодаря надёжной игре которого Факел взлетел на вторую строчку турнирной таблицы. А затем и сам Свинов, получив предложение от московского Спартака, не долго думая подписал контракт с москвичами. Уже весной узнаем насколько верное решение принял Факел подписав нового вратаря, а Городовому закрепиться в составе клуба и доказать свою профпригодность, удачи ему в этом и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
ФК "Сахалин", "Якутия" (Якутск), Спартак(Нальчик), "Конгсвингер" (Норвегия), "Рубин" (Казань), "Зенит-2 (С.Петербург), "Велес" (Москва), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск). И вот наконец, устав сидеть на лавке в бесперспективном ожидании своей очереди проявить себя на поле в составе казанцев, где кроме него играют Дюпин, Медведев и Коновалов Алексей переходит в десятый клуб в своей карьере в воронежский Факел, где очень неожиданно образовалась вакансия на посту номер один. Клуб, ведущий борьбу за выход в РПЛ вдруг внезапно в течении двух недель покинули сразу два его голкипера. Сначала ушёл Александр Саутин, не захотевший мириться с участью запасного вратаря, проиграв полностью конкуренцию молодому Илье Свинову, благодаря надёжной игре которого Факел взлетел на вторую строчку турнирной таблицы. А затем и сам Свинов, получив предложение от московского Спартака, не долго думая подписал контракт с москвичами. Уже весной узнаем насколько верное решение принял Факел подписав нового вратаря, а Городовому закрепиться в составе клуба и доказать свою профпригодность, удачи ему в этом и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!