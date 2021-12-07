Бывший вратарь «Рубина» Городовой подписал контракт с «Факелом»

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вчера, 19:50

«Факел» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером .

28-летний игрок перешёл в воронежский клуб на правах свободного агента.

Городовой приступит к работе с командой на сборе в Турции.

В сезоне-2020/2021 он выступал за «Велес» (16 игр, 22 пропущенных мяча) и « СКА -Хабаровск» (14 матчей,13 пропущенных мячей). В первой части текущего сезона являлся футболистом казанского «Рубина».

Недавно основного голкипера «Факела» приобрел московский «Спартак».