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Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

вчера, 15:17

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.

В прошлом месяце «Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), выиграл у «Эвертона» (3:0) и одолел «Вест Хэм» (2:1).

«Манчестер Сити» после 15-го тура с 35 очками занимает 1-е место в АПЛ.

Также на награду претендовали Стивен Джеррард («Астон Вилла», 2 победы в 2 матчах), и Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и поражение в 3 матчах).

В октябре лучшим был признан главный тренер «Челси» Томас Тухель.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну ты конечно загнул. Гвардиола свою первую награду получил через 6 месяцев работы. А ты хочешь, чтобы Джерард в первый неполный месяц получил?
DXTK
DXTK
вчера в 18:28, ред.
с АВ могли бы и Джеррарду дать награду отвел от зоны вылета....... у человека нету золотой медали апл, ну хотя бы тут как тренер был бы лучшим, а нет......видать выше второго места Стиви не подняться в АПЛ.........)))))))
протон
протон
вчера в 17:05
Уже десятая награда за неполные 5 лет, выдающийся результат
Cat01
Cat01
вчера в 15:32
Вполне справедливо
Elliada
Elliada
вчера в 15:30
Кто если не он? Лучший
allemz
allemz
вчера в 15:21, ред.
Наш физрук ожидаемо и заслуженно взял награду. Унижение и тотальная доминация в дерби с МЮ, да и только он смог законтрить молотков в АПЛ, когда Клопп и Тухель проиграли молотобойцам свои матчи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:21
Согласен,Гвардиола хорош
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