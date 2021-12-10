Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.
В прошлом месяце «Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), выиграл у «Эвертона» (3:0) и одолел «Вест Хэм» (2:1).
«Манчестер Сити» после 15-го тура с 35 очками занимает 1-е место в АПЛ.
Также на награду претендовали Стивен Джеррард («Астон Вилла», 2 победы в 2 матчах), и Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и поражение в 3 матчах).
В октябре лучшим был признан главный тренер «Челси» Томас Тухель.
https://www.youtube.com/watch?v=2xJCEAURdmI