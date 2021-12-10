Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

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вчера, 15:17

Наставник «Манчестер Сити» признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.

В прошлом месяце «Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), выиграл у «Эвертона» (3:0) и одолел «Вест Хэм» (2:1).

«Манчестер Сити» после 15-го тура с 35 очками занимает 1-е место в АПЛ .

Также на награду претендовали Стивен Джеррард («Астон Вилла», 2 победы в 2 матчах), и Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и поражение в 3 матчах).

В октябре лучшим был признан главный тренер «Челси» Томас Тухель.