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«Захарян заслужил эту награду». Хохлов — о премии «Первая пятёрка»

вчера, 15:50

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал известие о том, что полузащитник московской команды Арсен Захарян стал обладателем премии «Первая пятерка». Награда присуждается лучшему молодому игроку чемпионата России.

Захарян заслужил эту награду. Он — один из самых ярких футболистов нашего чемпионата. На этом достижении не нужно зацикливаться. Приятно, конечно, что его отметили, просто теперь журналисты будут об этом говорить. У нас уже было много случаев, когда молодые футболисты начинали хорошо выступать, появлялись слухи, и у кого-то начинала кружиться голова. Переставали относиться к себе более требовательно.

У Арсена сейчас все хорошо складывается, показывает свои лучшие качества в нашем чемпионате, поэтому надо продолжать в том же духе. Не надо концентрироваться на том, какой клуб проявляет интерес.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:44
Лишь бы не сдулся.
Vladimir808
Vladimir808 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:03
Приз лучшему игроку, а не лучшему голеадору,)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:01
Захарян- лучший молодой игрок!!!
В Динамо в основе, тащит игру, раздаёт пасы в атаку и сам забивает. В сборной кажется закрепился. Очень хорош!!! Техничный, видит поле, с пасом и ударом!!! Удачи парню и успешной карьеры!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:36
Согласен с Хохловым
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:55
Арсен лучший, справедливо выбран.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:54
Все же уфимский голеодор больше заслужил эту награду.
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