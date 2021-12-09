«Захарян заслужил эту награду». Хохлов — о премии «Первая пятёрка»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал известие о том, что полузащитник московской команды стал обладателем премии «Первая пятерка». Награда присуждается лучшему молодому игроку чемпионата России.

Захарян заслужил эту награду. Он — один из самых ярких футболистов нашего чемпионата. На этом достижении не нужно зацикливаться. Приятно, конечно, что его отметили, просто теперь журналисты будут об этом говорить. У нас уже было много случаев, когда молодые футболисты начинали хорошо выступать, появлялись слухи, и у кого-то начинала кружиться голова. Переставали относиться к себе более требовательно.

У Арсена сейчас все хорошо складывается, показывает свои лучшие качества в нашем чемпионате, поэтому надо продолжать в том же духе. Не надо концентрироваться на том, какой клуб проявляет интерес.