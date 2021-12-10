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Селихов – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

вчера, 08:39

УЕФА представил кандидатов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

В список претендентов вошли 4 футболиста:

Вратарь «Спартака» Александр Селихов — отбил 4 удара в матче с «Легией» (1:0), в том числе пенальти на 96-й минуте.

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич — победный гол в матче с «Вест Хэмом» (1:0).

Хавбек «Сосьедада» Микель Ойарсабаль — дубль в игре с ПСВ (3:0).

Полузащитник «Наполи» Эльхиф Элмас — дубль в игре с «Лестером» (3:2).

Также УЕФА представил кандидатов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:09
К всему Уважением на Максименко, если с начала сезона на воротах стоял Селихов тогда Спартак минимум на втором месте был в чемпионате. Большой ошибки Виторий то что в ворота поставил Максименко
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:06
За Саню рад!!! А чем хавбек от полузащитника отличается?
112910415
112910415
вчера в 14:01
по заслугам попал
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:56
В достойную компанию попал Селихов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:34
Главное,что на текущий момент он наш герой,а признание "международного футбольного общака" столь же непредсказуемо,как ежегодное дарение "Дермантинового мяча" двум гламурным чувакам.
протон
протон
вчера в 13:00
Александр лучший, дай бог, что бы всё у него было хорошо, он заслужил и место в воротах и сегодняшнюю благодарность болел народной команды, БРАВО САША.
lotsman
lotsman
вчера в 11:54
Селихов лучший, в этой четвёрке.
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 11:17
Селихов - чудовище!!!
Такой мяч вытащил, для Спартака это несомненно праздник. 👍👍👍
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:08
Селихов молодец, испугался, что Свинов его сменит и начал играть отменно!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:00
Неплохо было бы.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:30
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:28
И можно подвести итоги по работе российских вратарей в Польше:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:12
Молодец,пенальти отбил!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 10:12
Для нас он уже лучший
ОПС
ОПС
вчера в 10:11
Это было бы неплохо.
амурец
амурец
вчера в 10:02
а заслужил
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:59
От этой новости Максименко в депрессию впадет🤗
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:51
Саня заслужил!
1bear
1bear
вчера в 09:35
Селихов - красава и Элмас классный матч сыграл
makkie
makkie
вчера в 09:10
Вряд ли Селихову дадут приз.
Но факт в том, что уже второй тур кряду в числе лучших игроков недели в ЛЕ входит игрок Спартака - в предыдущем туре был Соболев за дубль Наполи.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 09:07
Рад за Селихова, помню его слезы в Туле когда он после тяжелой травмы впервые вышел на поле!
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:00
Было бы справедливо. Парень реально вытащил не особо сильно играющую команду за уши из 1/16 ЛК в ЛЕ, причём не в отбор в 1/16, а сразу в 1/8! Феноменальный показатель вкупе со спасёнными для Спартака очками в матчах с Лестером в гостях и с Наполи дома. Можно смело сказать, что эта весенняя 1/8 в ЛЕ для Спартака главным образом является заслугой одного человека - вратаря Селихова и уже потом помогающих ему с переменным успехом партнёров по команде.
cy2f5vhsny64
cy2f5vhsny64
вчера в 08:53
Это очень приятно! Красава Санёк!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:50
Сыграл нормально но претенденты сыграли ещё лучше.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:49
Герой матча.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:41
Такой отбитый пенальти делает его вратарем №1 тура в Европе.
Gahi
Gahi
вчера в 08:40
Заслужил быть лучшим в этом турнире Александр. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 08:40
Согласен на все 100%
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