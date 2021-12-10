Селихов – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА представил кандидатов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
В список претендентов вошли 4 футболиста:
Вратарь «Спартака» Александр Селихов — отбил 4 удара в матче с «Легией» (1:0), в том числе пенальти на 96-й минуте.
Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич — победный гол в матче с «Вест Хэмом» (1:0).
Хавбек «Сосьедада» Микель Ойарсабаль — дубль в игре с ПСВ (3:0).
Полузащитник «Наполи» Эльхиф Элмас — дубль в игре с «Лестером» (3:2).
Также УЕФА представил кандидатов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.