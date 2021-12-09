Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.
Хавбека московской команды на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов.
Второй по итогам голосования — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). На третьем месте форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). Четвертый — хавбек «Спартака» Наиль Умяров (160). Замкнул пятерку полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).
В Питере одним движением оставлял немолодых Ракицких-Ловренов не у дел...
Парню уже 18 и ещё не было предложений от Зенита...
Если Зенит не приобретёт данного игрока в ближайшие 2 окна - это будет непростительно...
Зенит дождётся...когда в Динамо осознают реальную стоимость этого парня...и тогда с предложениями будет обращаться уже поздно....
В Питере одним движением оставлял немолодых Ракицких-Ловренов не у дел...
Парню уже 18 и ещё не было предложений от Зенита...
Если Зенит не приобретёт данного игрока в ближайшие 2 окна - это будет непростительно...
Зенит дождётся...когда в Динамо осознают реальную стоимость этого парня...и тогда с предложениями будет обращаться уже поздно....