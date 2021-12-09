ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка»

вчера, 10:54

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.

Хавбека московской команды на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов.

Второй по итогам голосования — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). На третьем месте форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). Четвертый — хавбек «Спартака» Наиль Умяров (160). Замкнул пятерку полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

Все новости
Селихов – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Сегодня, 08:39 Комментарии22
Мбаппе и Гризманн – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Сегодня, 08:10 Комментарии7
«Захарян заслужил эту награду». Хохлов — о премии «Первая пятёрка»
Вчера, 15:50 Комментарии6
Отец Агаларова поздравил Захаряна с победой в премии «Первая пятёрка»
Вчера, 11:54 Комментарии6
Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре
07 декабря Комментарии5
Тренер «Алании» Гогниев получил приз за вклад в популяризацию ФНЛ
07 декабря ФотоКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:42
Вся эта молодая поросль по мне так наголову сильнее предыдущего поколения! По хорошему наглые и напористые, довольно техничные, всё что нужно Валере и нам
протон
протон
вчера в 16:41
вполне заслуженно!!! наконец-то у нас появилась талантливая и перспективная молодежь!!!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 16:00
Всё справедливо. Главное, чтобы на этом его достижения не закончились.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:12
Вполне заслуженное признание.
Vave666
Vave666 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 12:43
Ну и до уровня Шавы тоже надо ещё попотеть и погрызть землю!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:42
Бесспорно Арсен лучший с чем его и поздравляем!
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:56
Чем раньше уедет в другой чемпионат, тем лучше будет для него, ибо переходя в условный Зенит или Спартак - остановится окончательно в развитии. Станет, максимум, вторым Аршавиным
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:53
Вполне заслуженно.
ОПС
ОПС
вчера в 11:45
Очень даже заслуженно. Не зазнался бы только.
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:44
Надеюсь не совершит ошибку, и не перейдёт в Зенит.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:43
Вполне ожидаемая и заслуженная победа в номинации.
LOpp
LOpp
вчера в 11:11
Заслужил, Арсену поскорее бы уехать в более сильный чемпионат, пока в нашем в Зенит деньгами не заманили.
1bear
1bear
вчера в 11:10
Молодец ! посмотрим в игре с Зенитом...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:00, ред.
Послезавтра вторые смотрины Арсена менеджерами Зенита...
В Питере одним движением оставлял немолодых Ракицких-Ловренов не у дел...
Парню уже 18 и ещё не было предложений от Зенита...
Если Зенит не приобретёт данного игрока в ближайшие 2 окна - это будет непростительно...

Зенит дождётся...когда в Динамо осознают реальную стоимость этого парня...и тогда с предложениями будет обращаться уже поздно....
drug01
drug01
вчера в 10:57
Так держать
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 10:55
Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка» - МОЛОДЕЦ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100