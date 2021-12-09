Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка»

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вчера, 10:54

Полузащитник «Динамо» стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.

Хавбека московской команды на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ , наставников юношеских сборных, представителей РФС , РПЛ , ФНЛ , ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов.

Второй по итогам голосования — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). На третьем месте форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). Четвертый — хавбек «Спартака» Наиль Умяров (160). Замкнул пятерку полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).