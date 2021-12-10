ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Александер-Арнольд признан лучшим игроком ноября в АПЛ

вчера, 14:37

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам ноября.

В прошлом месяце Трент сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

На приз также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити», 2 голевых передачи в 3 матчах), Эммануэль Деннис («Уотфорд», 2 забитых мяча и 2 ассиста в 3 матчах), Диого Жота («Ливерпуль», 3 гола в 3 матчах), Джон Макгинн («Астон Вилла», 1 гол в 3 матчах) и Бернарду Силва («Манчестер Сити», 2 гола в 3 играх).

В прошлом месяце награду получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Все новости
ОфициальноХалк стал лучшим игроком сезона в чемпионате Бразилии
Сегодня, 08:35 ФотоКомментарии19
Винисиус – лучший игрок месяца в Ла Лиге
Вчера, 21:34 ФотоКомментарии17
Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 18:03 Комментарии22
Элмас – игрок недели в ЛЕ. Полузащитник «Наполи» опередил Селихова
Вчера, 17:51 Комментарии16
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в ноябре
Вчера, 15:17 Комментарии7
Селихов – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Вчера, 08:39 Комментарии28
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:05
поздравляю Трента, но надо прибавлять, игрок молодой есть куда расти к чему стремиться!
Удачи и успехов с Ливерпулем!
протон
протон
вчера в 17:04
Лучший атакующий ПЗ прямо сейчас
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:48
очень хороший игрок Деннис - но он нападающий а Трент защитник в этом большая разница
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:40
Молодец!
allemz
allemz
вчера в 14:52
У Денниса 2 гола + 2 ассиста за 3 матча, могли бы ему дать
Elliada
Elliada
вчера в 14:47
Лучшим тренером признают Гвардиолу
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:39
Играл как нападающий.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100