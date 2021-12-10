Александер-Арнольд признан лучшим игроком ноября в АПЛ

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вчера, 14:37

Защитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам ноября.

В прошлом месяце Трент сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

На приз также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити», 2 голевых передачи в 3 матчах), Эммануэль Деннис («Уотфорд», 2 забитых мяча и 2 ассиста в 3 матчах), Диого Жота («Ливерпуль», 3 гола в 3 матчах), Джон Макгинн («Астон Вилла», 1 гол в 3 матчах) и Бернарду Силва («Манчестер Сити», 2 гола в 3 играх).

В прошлом месяце награду получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.