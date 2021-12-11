ПСЖ хочет продать Икарди уже этой зимой

Руководство ПСЖ решило расстаться с форвардом команды Мауро Икарди, пишет Il Corriere dello Sport.
Парижане собираются продать аргентинца уже в январе, поскольку считают, что его трансферная стоимость к лету сильно упадет.
Текущий контракт нападающего истекает в июне 2024 года, известный портал transfermarkt оценивает Икарди в 35 млн евро.
Ранее слухи связывали футболиста с английскими топ-клубами.
Можно рискнуть и пригласить его в Арсенал. Хороший нап нам нужен как воздух,т.к Ляка уйдет летом,а Абама после продления контракта забил на игру....
Можно рискнуть и пригласить его в Арсенал. Хороший нап нам нужен как воздух,т.к Ляка уйдет летом,а Абама после продления контракта забил на игру....