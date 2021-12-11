ПСЖ хочет продать Икарди уже этой зимой

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вчера, 11:22

Руководство ПСЖ решило расстаться с форвардом команды , пишет Il Corriere dello Sport.

Парижане собираются продать аргентинца уже в январе, поскольку считают, что его трансферная стоимость к лету сильно упадет.

Текущий контракт нападающего истекает в июне 2024 года, известный портал transfermarkt оценивает Икарди в 35 млн евро.

Ранее слухи связывали футболиста с английскими топ-клубами.