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ПСЖ хочет продать Икарди уже этой зимой

вчера, 11:22

Руководство ПСЖ решило расстаться с форвардом команды Мауро Икарди, пишет Il Corriere dello Sport.

Парижане собираются продать аргентинца уже в январе, поскольку считают, что его трансферная стоимость к лету сильно упадет.

Текущий контракт нападающего истекает в июне 2024 года, известный портал transfermarkt оценивает Икарди в 35 млн евро.

Ранее слухи связывали футболиста с английскими топ-клубами.

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Все комментарии
Верг
Верг ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:00
но куколдини 90 уровня
112910415
112910415
вчера в 13:32
все пути открыты, игрок качественный
sash71
sash71 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:51
Тем более
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:47
Абсолютно верное решение.
Baggio R.
Baggio R. ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 12:42
Икарди, кстати, играл 3 года за молодежную команду Барселоны.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:49, ред.
Ну если голова Мауро будет думать о футболе, а не о любовных игтрижках,то такой нап может понадобиться многим клубам.
Можно рискнуть и пригласить его в Арсенал. Хороший нап нам нужен как воздух,т.к Ляка уйдет летом,а Абама после продления контракта забил на игру....
протон
протон
вчера в 11:42
Ванда больше не рассчитывает на Икарди, она может продать его в январе
sash71
sash71
вчера в 11:33
Может в Барселону? Там сейчас грядёт полная чистка состава
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:25
Правильно пусть едет в апл!
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