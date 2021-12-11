«Ювентус» хочет подписать Влаховича уже в январе

Туринский «Ювентус» продолжает лидировать в борьбе за Душана Влаховича из «Фиорентины». «Зебры» собираются закрыть сделку по переходу серба уже в январе будущего года. В Турине хотят сделать ставку в нападении именно на Влаховича.
Сам же 21-летний игрок, по слухам, мечтает именно о переезде в стан «бьянконери». Сумма трансфера может составить от 65 до 75 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны английского гранда.
Флоренцию в еврокубки, а Турин в серию Б!
Флоренцию в еврокубки, а Турин в серию Б!
Нужно крепко подумать...
Нужно крепко подумать...
Команды лучше Спартака !
Команды лучше Спартака !
На эту сумму можно было бы целую команду Кокориных купить !
На эту сумму можно было бы целую команду Кокориных купить !