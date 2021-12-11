ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» хочет подписать Влаховича уже в январе

сегодня, 00:49

Туринский «Ювентус» продолжает лидировать в борьбе за Душана Влаховича из «Фиорентины». «Зебры» собираются закрыть сделку по переходу серба уже в январе будущего года. В Турине хотят сделать ставку в нападении именно на Влаховича.

Сам же 21-летний игрок, по слухам, мечтает именно о переезде в стан «бьянконери». Сумма трансфера может составить от 65 до 75 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны английского гранда.

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Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 19:18
Все пишут про Баварию, которая скупает у своих прямых конкурентов футболистов и тем самым ослабляет. Но почему никто не пишет про Юве?
Флоренцию в еврокубки, а Турин в серию Б!
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 18:23
Такой трансфер был бы бомбой. Но там еще и клубы АПЛ облизываются, а у них денежек побольше.
SonicStar
SonicStar ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:42
У Юве многовато странных трансферов. Вот, к примеру, в 19-м году Юве продал вратаря из Примаверы за 20 миллионов! При том, что за плечами у этого кипера был аж 1 матч в Серии А. Мандрагора был продан в Удинезе за 20 миллионов, а через 2 года Юве выкупил его обратно за 10 и сразу же отдал в аренду в тот же Удинезе. Не кажется ли это странным?
Cayman
Cayman
сегодня в 12:52
опять ослабляют прямого конкурента(
juvenale
juvenale
сегодня в 12:25
65 млн за игрока,у которого контракт закончится через полтора сезона...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:55
Хорошо бы,если получится это сделать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:35
А за полтинник..., утряслось или я что то путаю?)
1bear
1bear
сегодня в 09:28
пусть переходит скорее,а то у Юве проблемы в нападении
112910415
112910415
сегодня в 08:58
Молодой и шустрый парень может реально спасти Юве !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:33
Ювентус для него предел мечтаний
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Старая сеньора после посещения Криша уже не та.
Нужно крепко подумать...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:55
На свете нет еще пока
Команды лучше Спартака !
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 07:50
Однозначно надо подписать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:40
Что резиту тянуть подписывайте.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:21
Это было бы качественным усилением для Юве!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:15
Приветствую! Душану надо сто раз подумать прежде чем переходить в Юве.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 06:49
Могу ошибаться, но "Фиорентина" в еврокубках не играет, если в январе перейдет - по-моему могут дозаявить. Ну, а понижение в классе за подобные махинации - по-моему вероятность не очень большая.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 06:45
Как он может поиграть если он игрок Фиорентины, а где будет Ювентус в следующем сезоне - надо спрашивать у судей, может вообще за их махинации в серии В будут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:29
Как не плох сейчас "Ювентус" - все равно для Влаховича шаг вперед и возможность поиграть в Лиге Чемпионов.
particular
particular
сегодня в 06:21
Взаимная заинтересованность сторон может стать заделом предстоящего успешного сотрудничества... Адаптированный, забивной, молодой... Перспективно...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:10
Доброе утро !Что-то очков для ставок не вижу!Вроде должно уже 2000 прийти!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:39
Фиалки сделали выбор в пользу Кокорина. ..
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:23
Такой молодой , а такой дорогой ...
На эту сумму можно было бы целую команду Кокориных купить !
Mangur
Mangur
сегодня в 05:06
Что сксзать, неплохой выбор
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:34
Влахович стоит этих денег. Классный форвард.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:39
Покажите таблицу в которой лидирует Юве))))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:25
Влахович продается с нагрузкой - с Кокориным !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:11
Неплохоц выбор. Парень перспективный.
Антон Болотов
Антон Болотов
сегодня в 03:08
Это будет нарушение. Им избавится сначало надо
s835vdycacvc
s835vdycacvc
сегодня в 03:05
Это их дело
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