«Ювентус» хочет подписать Влаховича уже в январе

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сегодня, 00:49

Туринский «Ювентус» продолжает лидировать в борьбе за из «Фиорентины». «Зебры» собираются закрыть сделку по переходу серба уже в январе будущего года. В Турине хотят сделать ставку в нападении именно на Влаховича.

Сам же 21-летний игрок, по слухам, мечтает именно о переезде в стан «бьянконери». Сумма трансфера может составить от 65 до 75 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к сербу со стороны английского гранда.