«Реал» видит в Ловро Майере замену Модричу

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сегодня, 00:34

Мадридский «Реал» ищет потенциальную замену . Игроку осенью исполнилось 36 лет. «Сливочные» во французском «Ренне» нашли «нового Модрича» в лице . Контракт 23-летнего хорвата действует до 2026 года. Его рыночная стоимость равняется 13 млн евро.

Отмечается, что французы будут готовы отпустить игрока минимум за 25 млн евро.