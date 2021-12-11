«Реал» видит в Ловро Майере замену Модричу

Мадридский «Реал» ищет потенциальную замену Луке Модричу. Игроку осенью исполнилось 36 лет. «Сливочные» во французском «Ренне» нашли «нового Модрича» в лице Ловро Майера. Контракт 23-летнего хорвата действует до 2026 года. Его рыночная стоимость равняется 13 млн евро.
Отмечается, что французы будут готовы отпустить игрока минимум за 25 млн евро.
А как же наш Николо Морро, которому хорваты предрекали быть вторым Модричем?
А как же наш Николо Морро, которому хорваты предрекали быть вторым Модричем?
Да ещё поторгуются малехо...
Да ещё поторгуются малехо...