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«Реал» видит в Ловро Майере замену Модричу

сегодня, 00:34

Мадридский «Реал» ищет потенциальную замену Луке Модричу. Игроку осенью исполнилось 36 лет. «Сливочные» во французском «Ренне» нашли «нового Модрича» в лице Ловро Майера. Контракт 23-летнего хорвата действует до 2026 года. Его рыночная стоимость равняется 13 млн евро.

Отмечается, что французы будут готовы отпустить игрока минимум за 25 млн евро.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 16:53
Новый Модрич играет в Москве, Моро его фамилия. Только он не на своей позиции, его бы повыше поднять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:08
Модрич уже не тот поэтому замену ему надо искать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:46
Хорваты приживаются в Мадриде.
beefs
beefs
сегодня в 07:23
Да, Модрич уже не тот, пора менять...
stanichnik
stanichnik ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 07:18
Доброго Здоровья, Mangur!
А как же наш Николо Морро, которому хорваты предрекали быть вторым Модричем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:44
Молодой ещё, ему опыта набираться надо. Зато недорого для Реала.
Да ещё поторгуются малехо...
Mangur
Mangur
сегодня в 05:58
Замену Модричу слржно найти.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:11
А хочет ли Ловро быть Лукой?)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:44
Разумно. Модричу уже нужен отдых.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:13
Очень тяжело будет стать вторым Модричем . Удачи.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:33
Если будет новым Модричом, то мы только за!!! Надеюсь, что он в действительности будет играть как и сам Модрич.
drug01
drug01
сегодня в 00:40
Это очень хорошо
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