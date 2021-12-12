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Заместитель гендира «Спартака» по подготовке молодых игроков покинул пост

вчера, 08:58

Заместитель генерального директора футбольного клуба «Спартак» по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичев покинул занимаемый пост. Владимир Кузьмичев сам попросил руководство клуба освободить его от должности. Просьба была удовлетворена. «Спартак» поблагодарил Владимира Семеновича за профессионализм и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

На своей должности в стане красно-белых специалист проработал 3 месяца. До работы в «Спартаке» Владимир Кузьмичёв занимал пост директора академии «Локомотива», покинув эту должность в декабре 2020 года.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 09:57
вот тут ты прав!на данном этапе при куклатом гугле в бейсболке ,со страпоном на перевес и его шизофреничке в спартаке ловить нечего!
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:25
Спартак без перемен не Спартак.
Байкал-38
Байкал-38 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 09:19
Ну Рассказовых не он готовил. Кузьмичёв всего три месяца проработал в Спартаке. Просто посмотрел, что там твориться и решил уйти пока не поздно.
Не всем дано вовремя уйти из Спартака пока грязью не облили. Зарема наверное уже готовит разоблачительные выбросы о непрофессионализме и всякой ереси.
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:19
За три месяца работы он понял, что готовить некого и решил свалить от позора подальше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:09
Движуха у народных идёт полным ходом. Смена руководства через 3 месяца, тренеров через 6 . Когда уже Федунов сменят и кто?
YVG
YVG
вчера в 09:08
Наготовил Рассказовых, бабла нагреб и убежал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:03
Неужели нас ждут изменения к лучшему
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