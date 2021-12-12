Заместитель гендира «Спартака» по подготовке молодых игроков покинул пост

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вчера, 08:58

Заместитель генерального директора футбольного клуба «Спартак» по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичев покинул занимаемый пост. Владимир Кузьмичев сам попросил руководство клуба освободить его от должности. Просьба была удовлетворена. «Спартак» поблагодарил Владимира Семеновича за профессионализм и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

На своей должности в стане красно-белых специалист проработал 3 месяца. До работы в «Спартаке» Владимир Кузьмичёв занимал пост директора академии «Локомотива», покинув эту должность в декабре 2020 года.