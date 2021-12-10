Джикия прокомментировал назначение Тедеско на пост тренера «РБ Лейпциг»

Защитник и капитан «Спартака» прокомментировал назначение экс-наставника красно-белых на пост главного тренера «РБ Лейпциг».

Тедеско в «Лейпциге» уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю. Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю. Не собираюсь ли я в «Лейпциг»? Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.

Матч с «Сочи» может стать для Витории последним? Не думаю об этом, всё может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.