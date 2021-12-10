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Джикия прокомментировал назначение Тедеско на пост тренера «РБ Лейпциг»

вчера, 09:55

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера «РБ Лейпциг».

Тедеско в «Лейпциге» уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю. Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю. Не собираюсь ли я в «Лейпциг»? Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.

Матч с «Сочи» может стать для Витории последним? Не думаю об этом, всё может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:08
Всё правильно сказал, уже надоело удивляться
drug01
drug01
вчера в 10:04
Особой радости нет в Спартаке.... Все ждут
yy8nhqkg4d46
yy8nhqkg4d46
вчера в 09:58
Обязательно надо поддержать
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:58
Сегодня не видел новости.
beefs
beefs
вчера в 09:58
это точно, удивительное рядом...
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