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Это'О избран президентом федерации футбола Камеруна

вчера, 17:35

Бывший нападающий «Интера», «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О был избран на пост президента Камерунской федерации футбола.

В составе махачкалинского «Анжи» (2011 — 2013 гг.) нападающий провел 73 матча, в которых забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.

В составе сборной Камеруна Это'О провел 118 матчей, отличившись в них 56 раз. Это лучший показатель в истории национальной команды. Вместе со сборной камерунец становился чемпионом Олимпийских игр (2000) и двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Это'О четыре раза признавался игроком года в Африке.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:57
Смотришь через пару лет президентом страны станет.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:42
Ну эта должность хоть с футболом связана. А наши дуболомы сидят в Думе,типа при деле
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:58
Достойному человеку,достойная должность!
протон
протон
вчера в 19:37
Бывший нападающий «Анжи» в первую очередь, а потом уже всё остальное
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:03
Похоже это закат сборнойй Камеруна.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:56
Надо именитому футболисту занять должность.
berda2003
berda2003
вчера в 17:49
руководить не бегать... вообще, когда-нибудь учился?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:49
Удачи тебе Самюэль !!!
David Young
David Young ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:44
Здравствуйте. Автоматически, но время когда очки будут начислены тем кто в этой группе может быть разным.
shlomo2
shlomo2 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:40
Добра, Вам!..... ну криминального ничего не случилось.....НО... разве 2000 в группе "Без призов" очки не начисляются автоматически????.... непонятная проблема....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:36
Удачи в новой должности.
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