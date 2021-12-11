Это'О избран президентом федерации футбола Камеруна

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вчера, 17:35

Бывший нападающий «Интера», «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» был избран на пост президента Камерунской федерации футбола.

В составе махачкалинского «Анжи» (2011 — 2013 гг.) нападающий провел 73 матча, в которых забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.

В составе сборной Камеруна Это'О провел 118 матчей, отличившись в них 56 раз. Это лучший показатель в истории национальной команды. Вместе со сборной камерунец становился чемпионом Олимпийских игр (2000) и двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Это'О четыре раза признавался игроком года в Африке.