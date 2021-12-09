Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером команды.
Контракт с 36-летним немецким специалистом подписан до лета 2023 года. В штаб Тедеско войдут его помощник Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.
Последним местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он возглавлял с октября 2019-го по май 2021 года. С красно-белыми Доменико завоевал серебряные медали сезона-2020/21.
Тедеско на посту наставника «быков» сменил Джесси Марша, который был уволен 5 декабря.
В Лейпциге должно все сложиться,т.к и ресурсов в РБ больше,и исполнители сильнее. Удачи Доминику
В Лейпциге должно все сложиться,т.к и ресурсов в РБ больше,и исполнители сильнее. Удачи Доминику