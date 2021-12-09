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Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»

вчера, 13:10

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером команды.

Контракт с 36-летним немецким специалистом подписан до лета 2023 года. В штаб Тедеско войдут его помощник Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

Последним местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он возглавлял с октября 2019-го по май 2021 года. С красно-белыми Доменико завоевал серебряные медали сезона-2020/21.

Тедеско на посту наставника «быков» сменил Джесси Марша, который был уволен 5 декабря.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:52
Они не бежали их уволили, точнее одного уволили, а со вторым контракт не стали продлевать, мы не заключаем контракты на 3 года, а потом неустойку платим, как спартак )))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:58
И Виктория возглавит зороший клуб. Не умеет Спартак терпеть, все и српзу ни у кого не получится. Дайте хоть одному работать, строить клуб. Прямо бизнес на тренерах устроили.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 19:53
Как Ганчаренко и Олича?!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:03
Гончаренко тренировал спартак?тогда понятно почему одинаково плохо играем
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:35
Всё правильно, бежать из этого болота нужно было, иначе сейчас бы его с грязью мешали...
compka
compka
вчера в 17:19
Все бывшие тренеры Спартака добиваются хороших результатов в других клубах. Может, всё дело в Спартаке? В его руководстве? Эту коррумпированную шайку пора разгонять, присосались к кормушке, не будут же эти хапуги винить в неудачах клуба себя любимых? Для них тренер - очередной козёл отпущения, встречают ярко и громко, а увольняя плюются на него.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:13
На мой скромный взгляд Тедеско дал хороший результат в Спартаке
В Лейпциге должно все сложиться,т.к и ресурсов в РБ больше,и исполнители сильнее. Удачи Доминику
протон
протон
вчера в 16:40
В следующем году Руй возглавит какой-нибудь Порту и выведет в 1/8 ЛЧ, приятного просмотра.
1bear
1bear
вчера в 16:18
ну что сказать-удачи Лейпцигу,хотя меня терзают сомнения...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:01
Перспективный проект
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:53
Ты про Ганчаренко?!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 15:53
А кто его увольнял то?! Он сам контракт не продлил!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:17
Спартак - трамплин в топ-клубы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:56
Немного о нём как о тренере ,мы всё таки знаем . "Серебро " со Спартаком ! А с " 3- пиджаком" только 9-е ))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:40
Хороший тренер, непонятно почему уволили из Спартака
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:38
Т.е Эмери ты отметаешь?!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:26
Ты это Оличу скажи
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 14:23
Страшновато за Лейпциг...
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:23
Теперь в Лейпциге будет козлом скакать на бровке!
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 14:19
Очередной "тренеришка")
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
Уже нашел работу и это хорошо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:03
Ещё бы Карреру с Аленичевым пристроить
berda2003
berda2003
вчера в 13:57
опрометчивый шаг от РБ...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:54
А куда теперь Рагник вернется , после того как из МЮ погонят ?
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:54
Теоретически и Берёзу могут зимой срубить ))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:51
Бундеслига для него не чужая, мягко говоря. Удачи и пусть с РБ всё получится!
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:48
Быстрее всех сделал ноги только Олич из ЦСКА)...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:43
Успехов в работе.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:35
Удачи Тэд . Ждем ярких и победных игр Лейпцига и тебя , как главного тренера
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31
Посмотрим что он там сможет показать с Лейпцигом.
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