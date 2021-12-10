Рамон Трибульетч — новый главный тренер «Акрона»

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вчера, 18:17

Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении на пост наставника клуба. Испанский тренер присоединится к команде на сборах и будет её готовить ко второй части сезона.

Контракт с 49-летним каталонцем рассчитан на 2,5 года. Его тренерский штаб сформируют в ближайшее время.

Трибульетч начал тренерскую карьеру в 2005 году в Испании. В 2008 году он перебрался в Новую Зеландию и вошел в штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал наставником команды, в этой роли он смог семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды — чемпионат Новой Зеландии, а также взять бронзу на клубном чемпионате мира.