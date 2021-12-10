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Рамон Трибульетч — новый главный тренер «Акрона»

вчера, 18:17

Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении Рамона Трибульетча на пост наставника клуба. Испанский тренер присоединится к команде на сборах и будет её готовить ко второй части сезона.

Контракт с 49-летним каталонцем рассчитан на 2,5 года. Его тренерский штаб сформируют в ближайшее время.

Трибульетч начал тренерскую карьеру в 2005 году в Испании. В 2008 году он перебрался в Новую Зеландию и вошел в штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал наставником команды, в этой роли он смог семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды — чемпионат Новой Зеландии, а также взять бронзу на клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:54
Нууу, не знаю, любопытный выбор тренера, карьера которого проходила аж в Океании. Таких персонажей у нас ещё не было.
ДСА
ДСА
вчера в 19:45
Нашли экзотического тренера.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:11
Ну и хорошо!
David Young
David Young ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:03
Лишь в футбольном смысле, в чём-то ещё, или в более чем одном смысле?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:55
Акрон поднимет Тольятти.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:22
Удачи в Тольятти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:21
Кто такой,почему не знаю!
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