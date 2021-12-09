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Рианчо: «Надеюсь, Тедеско разовьёт потенциал „РБ Лейпциг“»

вчера, 16:05

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Доменико Тедеско главным тренером «РБ Лейпциг».

Это растущий клуб, за которым многие следят с большим интересом, но я не считаю его топовым клубом в Европе. Я надеюсь, что Тедеско проведёт большую работу и разовьёт потенциал клуба. На данный момент нельзя сказать, какой клуб сильнее: «Спартак» или «РБ Лейпциг». Современные клубы изучают профили всех желаемых тренеров, думаю, работу Тедеско в «Спартаке» в «РБ Лейпциг» внимательно изучали.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:31
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:27
Тем временем российские тренеры решают копировать стиль Доменико, чтобы их тоже позвали тренировать команду из бундеслиги:
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:04
Удачи Доменико.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:02
Потенциал у тренера есть, в Спартаке экономил.
протон
протон
вчера в 16:45
Чтобы Тедеско вернулся в Спартак, нужно чтоб его карьера сделала полоборота и пошла обратно по нисходящей. В принципе типичное циклическое мышление болельщика Спартака.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08, ред.
Попрыгунчик не уровень Лейпцига.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:08
Разовьёт, конечно.
es6a73pyww2p
es6a73pyww2p
вчера в 16:06
Жизнь всё покажет
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