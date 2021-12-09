Рианчо: «Надеюсь, Тедеско разовьёт потенциал „РБ Лейпциг“»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал назначение главным тренером «РБ Лейпциг».

Это растущий клуб, за которым многие следят с большим интересом, но я не считаю его топовым клубом в Европе. Я надеюсь, что Тедеско проведёт большую работу и разовьёт потенциал клуба. На данный момент нельзя сказать, какой клуб сильнее: «Спартак» или «РБ Лейпциг». Современные клубы изучают профили всех желаемых тренеров, думаю, работу Тедеско в «Спартаке» в «РБ Лейпциг» внимательно изучали.