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Сутормин: «Жребий мог сложиться хуже, если бы „Зениту“ достался „Наполи“»

вчера, 18:35

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Российский клуб сыграет с «Бетисом».

Хорошая команда. Будем подробнее разбирать соперника уже перед матчами. В целом жребий мог сложиться хуже, если бы нам достался «Наполи», но «Бетис» – тоже хорошая, играющая команда. Не зря они занимают сейчас третье место в Ла Лиге. Много хороших и сильных футболистов.

Большой плюс для нас в том, что мы начинаем дома. Нужно подойти полностью готовыми к этим играм. Как показывает нынешний сезон, даже в Лиге Европы нет слабых команд – многие по уровню соответствуют Лиге чемпионов.

Будет непросто, но все нам по силам.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:46
Ну сутормину-то только и рассуждать о качестве жребия. Этому ноунейму, о котором все узнали только из-за самого скрепного трансфера, любая команда из ЛЕ будет топовым клубом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:24
Все разговоры о шансах любой команды, в том числе "Зенита", ДО матчей в ЛЕ беспочвенны и бесперспективны. Однако, если кто-то желает посудачить о перспективах команд, милости просим, никто не запрещает, только зачем ?
1bear
1bear
вчера в 19:57
Будет трудно,но я надеюсь на Зенит !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:56
Поддавки какие-то.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:26
Вот если Зенит Спартак
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:01
Зенит обречён в любом случае.
drug01
drug01
вчера в 18:56
Значит надо провести ещё раз
протон
протон
вчера в 18:47
Хм... Бетис сейчас идёт на 3-м месте в ЧИ и играет очень прилично, довольно много забивает. Так что лёгкой прогулки для Зенита не будет...
протон
протон
вчера в 18:47
Ну игрокам типо Вендела, Клаудиньо, Сантоса, Малкома, Ракицкого по силу, а таким как Сутормин, Ерохин и дзюба даже десятая команда Испании будет внатяг.
Не нужно ныть, надо выходить и биться до последнего, если Вы хотите выиграть нужно быть готовым к любому сопернику.
Futurista
Futurista ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
вчера в 18:44
Будет интересно на Спаллетти посмотреть, если Наполи пройдет 1/16 и опять на Спартак попадет)...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:39
Короче, на пару матчей меняемся составами со Спартаком)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 18:38
Наполи или московский Спартак... )))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:38
Ну да, только Спартак может их обыграть...
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