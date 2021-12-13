Сутормин: «Жребий мог сложиться хуже, если бы „Зениту“ достался „Наполи“»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Российский клуб сыграет с «Бетисом».

Хорошая команда. Будем подробнее разбирать соперника уже перед матчами. В целом жребий мог сложиться хуже, если бы нам достался «Наполи», но «Бетис» – тоже хорошая, играющая команда. Не зря они занимают сейчас третье место в Ла Лиге. Много хороших и сильных футболистов.

Большой плюс для нас в том, что мы начинаем дома. Нужно подойти полностью готовыми к этим играм. Как показывает нынешний сезон, даже в Лиге Европы нет слабых команд – многие по уровню соответствуют Лиге чемпионов.

Будет непросто, но все нам по силам.