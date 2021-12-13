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Семак: «„Бетис“ — непростой соперник, который сейчас на ходу»

вчера, 18:04

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

До жеребьёвки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, — это «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Вчера «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, значит, из этой четвёрки есть более сильные три клуба. Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только «Реалу», насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, ещё более сильные команды.

Конечно, пока я не изучал их. Изучим ещё подробнее. В их составе достаточно известных игроков. Тот же Бельерин, Вильям Карвалью, Гидо Родригес — достаточно футболистов на виду. Из наиболее известных — Каналес, Фекир. У них достаточно классных игроков.

Первый матч дома – это плюс? Это означает, что мы знаем, когда должны быть дома, чтобы подготовиться к игре. Еще до жеребьёвки было известно, что мы проведём дома первый матч. Исходя из этого, будем планировать подготовку. Что касается дат, вряд ли есть разница, к кому именно нужно готовиться. Будем работать как обычно. Всегда предпочтительнее первый матч проводить на выезде. Поэтому определённое преимущество есть у команд, которые будут бороться за выход в 1/8 финала после того, как вышли со второго места из группы Лиги Европы. Но это на бумаге. Главное, чтобы у нас все были здоровы, чтобы мы показали наш боевой футбол.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:34
Остаётся только пожелать Бетису огромной удачи!
112910415
112910415
сегодня в 08:28
слабых тут уже нет
Boricku
Boricku
вчера в 22:18, ред.
Газпромовские выкормыши пусть траншеи под трубы копают бабкам в деревнях, зарплату отрабатывают !
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 18:56
с лацио и наполи можно было бы и выиграть ,но бетис очень неудобный соперник для зенита ...-зенит слабее по всем параметрам ...
этот очень крепкая испанская команда ..3.14здаускас зениту...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:50
К февралю Бетис станет вообще непроходим для зенита.
xajaks
xajaks
вчера в 18:50
сейчас безтолку итоги комментировать,2месяца впереди
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:49
Прозвище "Бетиса" - огурцы. Не сельдерей конечно, но у травоеда Семака должен быть шанс..
ДСА
ДСА
вчера в 18:45
Не самый приятный соперник.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:43
Думаю Зениту ничего не светит.
Союзник противников
Союзник противников ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:43
За четыре месяца Серёга изучит энтот "Бетис" до нижнего белья и остановится перед выбором :Что лучше-техническое поражение ,в связи с неприбытием на матч,или белое полотенце на ринг.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:40
"Бетис" снова на ходу
и "Зенит" попал в беду,
а Серёге-дуболому
так хотелось "Барселону",
или,скажем,накрайняк,
тех,кого прибил "Спартак"...
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Просто админ David Young меня за такое в бан на сутки отправил.
particular
particular
вчера в 18:36
К сожалению, изучение Мальмё не принесло никаких дивидендов... Для Семака любая инфа о сопернике - это повод к осторожной игре...
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:32
Да, желательно это всё закрашивать или вырезать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27
Главное не трусить...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 18:25
Не побоюсь этого слова Бетис это Гранд европейского футбола)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:24
"Но в любом случае никаких задач в ЛЕ у меня не стоит" (приберег Семак свою коронную фразу)
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:23
Я как понял, что нельзя выкладывать картинку, где указан сайт откуда скачен, а если на картинке (фото) видно название российского телеканала?
Видео раньше было запрещено и удалялось сразу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:22
К тому же неясно, что в феврале будет с Бетитсом, да и состав Зенита непонятно. Что будет с Азмуном ( речь о настрое), про Дзюбу молчу. С южноамериканцами вообще возможны варианты. У них карнавал в январе. Но интересная пара образовалась.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:19, ред.
В составе нашего чемпиона тоже много играет футболистов, выступающих за свои национальные сборные и, если не будет весной травмированных, то вполне можно потягаться и с Бетисом.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:13
То, что Бетис на ходу, не самая лучшая отмаза. Надо проходить без всякого палева)
протон
протон
вчера в 18:11
Семак, напомни ребятам перед встречей, что Зенит уже выигрывал КУЕФА, причём прошёл на тот момент ВТОРУЮ комнаду Испании Вильярреал, прошёл ТРЕТЬЮ на тот момент команду Франции Марсель, разгромил ПЕРВУЮ команду Германии Баварию и прихлопнул на десерт действующего победителя Лиги Чемпионов и чемпиона Англии Манчестер Юнайтед в Суперкубке УЕФА... так что всё возможно
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:08
Да уж, не самый лучший вариант для Зенита.
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