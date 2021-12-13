Семак: «„Бетис“ — непростой соперник, который сейчас на ходу»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

До жеребьёвки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, — это «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Вчера «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, значит, из этой четвёрки есть более сильные три клуба. Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только «Реалу», насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, ещё более сильные команды.

Конечно, пока я не изучал их. Изучим ещё подробнее. В их составе достаточно известных игроков. Тот же Бельерин, Вильям Карвалью, Гидо Родригес — достаточно футболистов на виду. Из наиболее известных — Каналес, Фекир. У них достаточно классных игроков.

Первый матч дома – это плюс? Это означает, что мы знаем, когда должны быть дома, чтобы подготовиться к игре. Еще до жеребьёвки было известно, что мы проведём дома первый матч. Исходя из этого, будем планировать подготовку. Что касается дат, вряд ли есть разница, к кому именно нужно готовиться. Будем работать как обычно. Всегда предпочтительнее первый матч проводить на выезде. Поэтому определённое преимущество есть у команд, которые будут бороться за выход в 1/8 финала после того, как вышли со второго места из группы Лиги Европы. Но это на бумаге. Главное, чтобы у нас все были здоровы, чтобы мы показали наш боевой футбол.