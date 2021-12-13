Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем.
Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
ПСЖ (Франция) — «Реал» (Испания)
Хочу обратить свое внимание только на один матч, который я думаю станет самым смотрибельным во всём мире 🌍, несмотря на то что каждый болельщик и любитель футбола будет болеть за свои клубы , это пара команд ПСЖ против Реала.
Почеттино против Анчелотти. Команда звёздного состава ПСЖ Неймара, Месси, Мбаппе и Ди Мария против Бензема, Винисиуса , Модрича и Марсело. Ни это ли настоящий футбольный спектакль звёзд мирового футбола ⚽️. А самое главное, это противостояние двух главных героев этого матча Почеттино и Анчелотти. Я думаю что такие встречи могут случатся один раз в тренерской карьере. Такое созвездие игроков мирового уровня собранных в одной команде, станет огромным желанием для Анчелотти, чтобы взять верх над командой Парижан . Не буду перечислять все достижения Анчелотти как великого тренера, но могу предположить, что для него этот матч будет вызовом, где он постарается и я думаю сделает всё, чтобы обыграть Почеттино. И скорее всего это у него получится. Всё таки незря же у него прозвище Папа Карло.
Всегда болел за Реал, Челси и конечно же Ювентус. Пожелаю и сейчас этим клубам только Победы ✌ !!!
Всем Добра !!!
Хочу обратить свое внимание только на один матч, который я думаю станет самым смотрибельным во всём мире 🌍, несмотря на то что каждый болельщик и любитель футбола будет болеть за свои клубы , это пара команд ПСЖ против Реала.
Почеттино против Анчелотти. Команда звёздного состава ПСЖ Неймара, Месси, Мбаппе и Ди Мария против Бензема, Винисиуса , Модрича и Марсело. Ни это ли настоящий футбольный спектакль звёзд мирового футбола ⚽️. А самое главное, это противостояние двух главных героев этого матча Почеттино и Анчелотти. Я думаю что такие встречи могут случатся один раз в тренерской карьере. Такое созвездие игроков мирового уровня собранных в одной команде, станет огромным желанием для Анчелотти, чтобы взять верх над командой Парижан . Не буду перечислять все достижения Анчелотти как великого тренера, но могу предположить, что для него этот матч будет вызовом, где он постарается и я думаю сделает всё, чтобы обыграть Почеттино. И скорее всего это у него получится. Всё таки незря же у него прозвище Папа Карло.
Всегда болел за Реал, Челси и конечно же Ювентус. Пожелаю и сейчас этим клубам только Победы ✌ !!!
Всем Добра !!!