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Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

вчера, 17:17

Сегодня, 13 декабря, прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем.

Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
ПСЖ (Франция) — «Реал» (Испания)

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 06:58
Один из лучших вариантов но надо помнить Порту и Лион.
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 06:21
Бавария,Мансити,Аякс,Челси проходят в следующий раунд,остальные под вопросом!
Сочный сочень
Сочный сочень ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 05:26
Да потому что Бавария там в Бундеслиге ободрала всех как липок.
Который год забирает всех сильных и перспективных игроков и тренеров у других клубов
Переманивает большими деньгами
Это ли не мешок?
Да ещё какой, почище ПСЖ

Ну и как тут другим клубам Бундеслиги вырасти до европейского уровня
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 05:22
«РБ Зальцбург» (Австрия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия)
«Челси» (Англия)
«Атлетико» (Испания)
«Вильярреал» (Испания)
«Интер» (Италия)
ПСЖ (Франция)

Вот , кого хотелось бы увидеть в 1/4
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:13
)) Челси красавчики
Буджо_9090
Буджо_9090 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:44
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 22:32, ред.
    Только лишь Аяксу все равно кого подадут им на растерзание.))
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 22:00
    Баварии не повезло... Моё личное мнение.
    Grim-Reaper
    Grim-Reaper ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 21:21
    тут сложно сказать) Что Ливерпуль, что Бавария любят деклассировать соперника) Сити тоже из этого числа)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:10
    Апл - 4
    ЛолЛига-3
    Сериал - 2
    Португал-2,
    ЛИГА1- 2.
    Бундес- 1 что то немцы сильно пробуксовывают.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 20:47, ред.
    А Ливер-Интер тут причём? К примеру Атлетико- МЮ куда интереснее,в плане интриги.Итальянские клубы на евроарене в этом году - слабые,если Спартак умудряется Наполи дважды обыгрывать и пожалуй Аталанта показывает хоть какой то бойцовский уровень.
    Бенфика- Аякс очень и очень равная пара.хотя я бы недерландам отдал предпочтение не значительное.
    azkan
    azkan ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 20:37
    А что так не нравится чемпион? Завидуете?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 20:33
    тогда Карло против Месси.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 20:19
    Спасибо ссыкливым матрасам за повторную жеребьевку. Как болельщик Реала очень рад, что попали именно на ПСЖ, это будет шикарное противостояние. А с учетом того, что в ПСЖ играет "мистер Липовый Мяч", это противостояние будет вдвойне интересней.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:16
    Будем смотреть и болеть!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:02
    Не наш праздник. Жаль.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Сомневаюсь, что он играть будет, если только в первом матче судьба противостояния не решится, либо травмы основных игроков. А так его просто никто не ждёт в этих играх и на... он в них не нужен.
    sv_1969
    sv_1969 ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Время есть подойти к плею в хорошем состоянии
    sv_1969
    sv_1969 ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Команда из звезд не всегда команда-ЗВЕЗДА! ПСЖ пока напоминает сборище звезд!
    Ironigor
    Ironigor ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Да , а что тебя смущает. Именно в таких матчах роль таких опытных игроков и отражается на итоговом счёте.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Марсело??? У которого 87 минут в Примере и 52 минуты в ЛЧ.
    eleven LC
    eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Ну пусть так,хотя я не думаю что Рамос такой уж авторитет в ПСЖ прямо сейчас,он себя ещё не проявил!
    Но по игре Реал сейчас выглядит сильнее,и тренер у Мадрида лучше!
    За ПСЖ только состав-да и то не факт
    Ironigor
    Ironigor ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Дело даже не в самом Почеттино, а в составе которой сейчас есть у него в распоряжении. Я же об этом и написал . А сам Почеттино для Анчелотти как сладкая булочка. 😋
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Не из за Месси,я на самом деле рад за Реал,так как Барса отдыхает и давно не конкурент Реалу.Я очень хотел Реал Бавария,чтобы немцы высоко не летали из за Барсы,чтобы Испанцы в лице Мадрида отомстили ща Барсу,так как их тренер выскомерно повел себя после игры с Барсой.
    Я не хочу в твком раннем этапе игру Реала с Псж из за Реала,так как убежден,что Реал вылетит а я этого не хочу.Рамос умеет настраивать,он профессианал с огромным харизмом.
    Думаю Рамос будет внушать тотальную атаку против Реала,как это делала Барса Гварщиолы.
    juvenale
    juvenale ответ Муслим90 (раскрыть)
    вчера в 19:21
    севилью реал барсу атлетико проходили не так давно в плове
    An Jo
    An Jo
    вчера в 19:20
    ПСЖ - Реал и Интер - Ливер будут огонь матчи думаю. Остальное шляпа.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 19:17
    Как так вышло, что челсийской днине 2 раза Лилль выпал???
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 19:16
    Абрамка и во второй раз занёс.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:12
    Веселенькие пары получились. Ждем сюрпризов.
    sash71
    sash71 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 19:12
    Реал сейчас не плох. Анчелотти еще добавит им мотивации
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