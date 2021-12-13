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УЕФА проведёт повторную жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ

вчера, 16:11

УЕФА сообщил, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново. Предыдущие результаты аннулированы. Церемония состоится в 17:00 мск.

Напомним, в соперники «Вильярреалу» экс-футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Эти команды встречались в рамках группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.

После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался ПСЖ. Главной проблемой стало то, что шар с МЮ не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». В итоге испанцам досталась «Бавария». «Матрасники» подали протест, и УЕФА его одобрил.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 будет сыгран 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:22
неожиданное развлечение народу )
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:46
Вот это номер... Первая жеребьевка была больше по душе.
311
311
вчера в 22:02
Андрюхе надо было шар с Зенитом закинуть в корзину!)
sir_Alex
sir_Alex ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:43
Шутка 😉
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:30
Надо полагать, во всём опять виноват Путин и его агент КГБ Аршавин, сумевший невероятным образом внедрить шар с МЮ не в ту корзину, где нет Баварии, так как самообнулённый давний поклонник МЮ и не хотел, чтобы его команда уже в 1/8 встретилась с Баварией. Но на этот раз диверсия не прошла! "Это провал"- подумал солнцеликий и в голове у него зародилась новая афера на повторную жеребьёвку.
pomor45
pomor45
вчера в 20:41
Аршавин, что положили, то и вынул. Ошибся раскладывающий шары. Участие Андрея в жеребьёвке ЛЧ - это признание его в числе лучших футболистов Европы.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:39
Враньё и провокация! Просто встречи между Месси и Роналду больше всего заканчиваются победой аргентинца - 16 против 11, и голов у Месси на один больше - 22 против 21, вот решили их лбами не столкнуть на ранней стадии, чтобы португалец не плакал.

А если всё же правда, то Симеоне опозорился! Нужно играть с сильнейшими.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:14
Матрасы опозорились на весь мир, не ожидал от них. Всем показали свою трусость, отказавшись играть с Баварией. Зачем вы тогда вообще полезли в ЛЧ если такие боязливые.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 19:45
А, так всё из-за жопобрейки... Бомжовский след в жеребьёвке ЛЧ. А в итоге только испортили. Баварскому мешку тупо халява вместо Атлетико, голубой мешок вместо одной халявы купил себе другую. Толку-то? Вот просто в рамках одной жеребьёвки прекрасно видно, чьё бабло там заруливает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:05
Почему Аршавин?)

Пошлите Дзюбу! Всё будет..., комар носа не подточит!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 18:59
Держусь пока, но чую, валить придётся, наверное даже в Мюнхен, там в обиду не дадут
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:40
Тут хоть фаны взрослве а то в соцсетчх одни дети
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:26
Ты там живой ещё? Персофаны пешеходного не съели ещё?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 17:57
ГазПром и его экс-игрок.
1bear
1bear
вчера в 17:54
Аршавин виноват ))))))))))
протон
протон
вчера в 17:44
Наши команды годами и десятилетияии профанируют игру в футбол, результат нижайший уровень нашего футбола, прочвляемый всеми без исключения командами, выходящими играть в еврокубки. Функционеры УЕФА не проявили профессионализм и не смогли даже грамотно разложить шары с названием команд ЛЧ По корзинам, результат - повторная жеребьёвка.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 17:40
Нет, матрас выбьет Челси
David Young
David Young ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 17:26
.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 17:19
Ну тут особняком ПСЖ-Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Остальные не так смотрибельны в плане АФИША!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:19
Вот такой печальный уровень УЕФА на сегодняшний день....
В своих же шарах не могут разобраться... Печально, но факт....
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:15
Опять русские виноваты
azkan
azkan
вчера в 17:12
Ах ха ха ха !!! Так хотел Челси - Реал но не судьба. Андрей выбрал Лилль!
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:08
Вот будет смех если Атлетико опять попадет на Баварию
azkan
azkan
вчера в 17:07
И так поехали по новому!
Futurista
Futurista
вчера в 17:04
УЕФА зашарился...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:03
И здесь мы крайние
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:01
Решили остудить немного, а то перегрели до такой степени, что Андрей аж обжегся да не тот шар схватил.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:01
Вспомнил игру 90-ых; "Три наперстка"!,,,,))
Сп62
Сп62
вчера в 17:00
А говорят только Федун ошибается.
mat73
mat73
вчера в 16:59
Ну так не Андрюшка же в этом виноват, а тот лысый дядька, что подложил ему такие шары в корзинку!
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