УЕФА проведёт повторную жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ

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вчера, 16:11

УЕФА сообщил, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново. Предыдущие результаты аннулированы. Церемония состоится в 17:00 мск.

Напомним, в соперники «Вильярреалу» экс-футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Эти команды встречались в рамках группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.

После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался ПСЖ . Главной проблемой стало то, что шар с МЮ не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». В итоге испанцам досталась «Бавария». «Матрасники» подали протест, и УЕФА его одобрил.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 будет сыгран 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.