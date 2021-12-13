Итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых поединков Лиги конференций сезона-2021/2022.
По результатам жеребьёвки определились следующие пары:
«Марсель» (Франция) — «Карабах» (Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)
«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)
«Лестер Сити» (Англия) — «Раннерс» (Дания)
«Селтик» (Шотландия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)
«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)
«Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Нидерланды).
Первые игры пройдут 17 февраля, ответные через неделю. Победители стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Базель» (Швейцария).
2. ПСВ - Маккаби. У голландцев недолжно быть проблем.
3. Фенербахче - Славия. В целом как бы равная пара, но рискну поставить на чехов.
4. Мидтьюлланд - ПАОК. Я думаю, у букмекеров фаворит ПАОК, но я предположу, что датчане сумеют преодолеть этот барьер.
5. Лестер - Раннерс. А вот тут у датчан шансов почти нет.
6. Селтик - Будё-Глимт. Я думаю, норвежцы ещё не сказали последнего слова. Хотя фаворитом является Селтик.
7. Спарта - Партизан - 50/50
8. Рапид - Тоттэнхем/Витесс. Надеюсь будет принято правильное решение, и Тоттенхему будет засчитано 0:3. Но как бы то ни было у Рапида, на мой взгляд, равные шансы, что с Витессом, что со шпорами. Я не думаю, что лондонцы отнесутся к турниру со всей серьёзностью.
2. ПСВ - Маккаби. У голландцев недолжно быть проблем.
3. Фенербахче - Славия. В целом как бы равная пара, но рискну поставить на чехов.
4. Мидтьюлланд - ПАОК. Я думаю, у букмекеров фаворит ПАОК, но я предположу, что датчане сумеют преодолеть этот барьер.
5. Лестер - Раннерс. А вот тут у датчан шансов почти нет.
6. Селтик - Будё-Глимт. Я думаю, норвежцы ещё не сказали последнего слова. Хотя фаворитом является Селтик.
7. Спарта - Партизан - 50/50
8. Рапид - Тоттэнхем/Витесс. Надеюсь будет принято правильное решение, и Тоттенхему будет засчитано 0:3. Но как бы то ни было у Рапида, на мой взгляд, равные шансы, что с Витессом, что со шпорами. Я не думаю, что лондонцы отнесутся к турниру со всей серьёзностью.