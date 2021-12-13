Итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022

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вчера, 16:29

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых поединков Лиги конференций сезона-2021/2022.

По результатам жеребьёвки определились следующие пары:

«Марсель» (Франция) — «Карабах» (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)

«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)

«Лестер Сити» (Англия) — «Раннерс» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)

«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)

«Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Нидерланды).