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Итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022

вчера, 16:29

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых поединков Лиги конференций сезона-2021/2022.

По результатам жеребьёвки определились следующие пары:

«Марсель» (Франция) — «Карабах» (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)

«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)

«Лестер Сити» (Англия) — «Раннерс» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)

«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)

«Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Нидерланды).

Первые игры пройдут 17 февраля, ответные через неделю. Победители стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Базель» (Швейцария).

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 22:10
в ЛЕ
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
А турнирчик-то весьма неплох получается. Главное, такие штаны нам в самую пору.
FERIS
FERIS
вчера в 19:20
А где спартак?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:16
Есть хорошие пары!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:37
В Марселе много Армян
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:36
ПСВ и Лестер не могли встретиться с Витесс/ТОТТЕНХЭМ
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:19
однако наш футбол в пролете
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 18:19
Серьезный турнир, серьезные команды.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 17:48
Ху... какую-то придумали.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ barcamilan (раскрыть)
вчера в 17:28
Витесс виноват ещё меньше.
barcamilan
barcamilan ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 17:27
шпоры не виноваты, сколько не защищайся, можешь заразицца
David Young
David Young
вчера в 17:24
Прогнозирую что дальше пройдут: Марсель, ПСВ, Славия Прага, Мидтьюлланд, Лестер Сити, Будё-Глимт, Спарта Прага, Рапид Вена.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:02
И здесь неплохая кампания собралась, если повезёт в жеребьёвке увидим в финале два английских клуба.
pele1981
pele1981 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 16:50
1. Марсель - Карабах. Фаворит очевиден - понятно, что у Карабаха явное преимущество))))
drug01
drug01
вчера в 16:49
Всё пары почти равны
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:41
1. Марсель - Карабах. Фаворит очевиден.
2. ПСВ - Маккаби. У голландцев недолжно быть проблем.
3. Фенербахче - Славия. В целом как бы равная пара, но рискну поставить на чехов.
4. Мидтьюлланд - ПАОК. Я думаю, у букмекеров фаворит ПАОК, но я предположу, что датчане сумеют преодолеть этот барьер.
5. Лестер - Раннерс. А вот тут у датчан шансов почти нет.
6. Селтик - Будё-Глимт. Я думаю, норвежцы ещё не сказали последнего слова. Хотя фаворитом является Селтик.
7. Спарта - Партизан - 50/50
8. Рапид - Тоттэнхем/Витесс. Надеюсь будет принято правильное решение, и Тоттенхему будет засчитано 0:3. Но как бы то ни было у Рапида, на мой взгляд, равные шансы, что с Витессом, что со шпорами. Я не думаю, что лондонцы отнесутся к турниру со всей серьёзностью.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 16:37
Удачи Марселью
протон
протон
вчера в 16:35
Нормальный все-таки турнир, если мы получаем такие пары, как:
«Фенербахче» (Турция) - «Славия» (Чехия)
«Спарта» (Чехия) - «Партизан» (Сербия)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:30
Так себе пары...
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