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У «Зенита» сложный соперник в ЛЕ. Недавно обыграли «Барселону», а их тренер громил петербуржцев

сегодня, 16:57
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Пеллегрини снова сыграет против северян.

У чилийца четкая схема и 33 года тренерского опыта

Бывший наставник «Реала», «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» вернулся в Испанию, где работал с «Вильярреалом», поднимал «Малагу», а теперь «Инженер» взялся за «Бетис». Не хотелось получать третью команду в таблиц Ла Лиги, поскольку за полтора года клуб из Севильи прибавил. Финал пройдет в родном городе «зелено-белых», а это дополнительная мотивация забраться как можно дальше, пускай решающий матч сыграют на вражеском «Рамон Санчес Писхуан».

Зато Пеллегрини не нужно рассказывать о «Зените». Его «Вильярреал» из-за правила выездного гола и мяча Погребняка вылетел от Адвоката в 2008 году, и в том сезоне петербуржцы выиграли Кубок УЕФА. Спустя годы «Малага» со знакомым тренером вынесла команду Спаллетти со счетом 3:0. А ведь в составе «Зенита» тогда были Халк, Кержаков, Широков, Зырянов, Денисов, Анюков и Ломбертс. Пеллегрини не удивишь ни «3-5-2», ни «3-4-2-1».

Сам «Бетис» в семнадцати матчах Ла Лиги держался за схему «4-2-3-1», в Лиге Европы не изменяли себе. Семаку предложат использовать догматичность соперника, но для начала надо поймать Тельо, Фекира и Хаунми, а сделать это непросто. В атаку «Бетис» выходит четко, стремительно, широко и при этом вертикально. В этом немного похожи на самых петербуржцев, но делают все еще быстрее. Вообще, в плей-офф ЛЕ увидим много похожих и крепких пар.

«Зенит» не умеет играть против испанских клубов

Начали с официального поражения в усопшем Кубке Интертото в 2000 году – уступили «Сельте» 2:1, Карпин и Хаунфран не пожалели Малафеева. После этого у «Зенита» были десятки товарищеских и еврокубковых поединков против клубов из Ла Лиги. Если оставить только официальные игры, то получим всего 6 побед в 22 играх. Сразу 10 поражений.

По проценту успехов хуже играли только против немцев и итальянцев из топ-5, но разница там незначительная. Лишь киприоты и австрийцы из остальных соперников умудрялись проигрывать «Зениту» реже, но у них нет 22 поединков для оценки. Петербуржцы никогда не обыгрывали «Атлетико», «Малагу», «Реал» и «Сельту». У них сразу по две победы над «Валенсией» и «Реал Сосьедадом», по одной – над «Вильярреалом» и «Севильей».

Против «Барселоны», как против «Бетиса», до этой поры не играли. Плохая статистика, которую попросту нельзя усугублять. Севильцы вышли в плей-офф из сложной группы с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» (все команды вполне уровня квартетов ЛЧ), и хотя выбирали открытый футбол и плохо играют в гостях – влетели и немцам, и шотландцам, у «Зенита» тот же грех. Сегодня им мог достаться и более легкий соперник.

Команда Семака будет в плохом функциональном состоянии

Хотя «Бетис» всего 87-й в таблице УЕФА, а «Зенит» на 33-й строчке, календарь подсказывает, что будет сложно. Первый поединок состоится в Санкт-Петербурге в 17 февраля 2022 года. Ответный через неделю – 24 числа, в Севилье на «Бенито Вильямарин». Хорошо, что нет правила выездных голов, но прекрасно знаем, как Семак и его подопечные боятся любых матчей на чужом поле. Сразу куда-то пропадают все сильные стороны команды.

А тут будут зимние сборы, на которые футболисты отправятся после отпусков. Хорошо, что парни взрослые – часто будут отдыхать семьями, значит, гулять бурно не смогут. Но те же бразильцы отправятся за океан домой, а это сразу дополнительные килограммы на бока Венделу, Малкому и Клаудиньо. Спортсмены — народ не самый дисциплинированный и образованный, а тут еще и первую часть сезона «Зенит» закончил первым и ничьей против «Челси».

Как бы не летали в облаках, оценивая жребий. «Бетис» ведь не «Атлетико» или «Барселона», которых российский клуб должен бояться в силу самого имени. Но Пеллегрини – толковый тренер, а состав у него крепкий. Один Хуанми чего стоит:

- У «Бетиса» после проигранного дерби 4 победы подряд. В том числе на «Камп Ноу» над «Барселоной», причем могли забить больше одного мяча.

- Дома команда Пеллегрини за весь сезон уступила только двум лидерам Ла Лиги – «Реалу» и «Севилье». При этом сами пока идут третьими, ведь «Атлетико» взял паузу.

- На счету 28-летнего форварда Хуанми уже 10 мячей и 1 ассист. Этот нападающий вырос из атакующего хавбека, универсальный парень, который может сыграть с оттяжкой на фланг, но прекрасно смещается в центр ради голов. Быстрые ноги, светлая голова.

- Аналогичное описание у Набиля Фекира, только француз еще и техничный. После отъезда Неймара и Месси в чемпионате Испании королевство дриблинга представляют Винисиус, Карраско и Фекир. У француза 2.5 удачных обводок за вечер, и хотя в Лиге Европы его не использовали на 100%, в плей-офф поменяют подход.

- В «Бетисе» опасны все. Даже 40-летний Хоакин, который честно сказал – перепил, когда праздновал день рождения, поэтому пропустил один из матчей. Он может выйти на замену против «Зенита» и выдать классическое представление умудренного опытом ветерана.

- Испанцы опасны опытом. В их воротах может играть чилиец Браво – чемпион Южной Америки. Модник Бельерин может нагрузить левый фланг обороны «Зенита», для 35-летнего мексиканца Гуардадо или повзрослевшего умницы Каналеса плей-офф ЛЕ – интересный вызов. Состав у «Бетиса» прекрасный, тот же опытный португалец Карвалью приходил свободным агентом, и выбрал именно «бело-зеленых».

- Хочется верить, технических ошибок по ходу жеребьевки ЛЕ с участием Андреса Палопа не было, итоги окончательные. Забавно совпало, на свои именины сразу два Андрея выбирали шары с названиями клубов. «Зениту» достался «Бетис», и это однозначно плохой жребий. Но если оставят испанцев позади, то могут надеяться на четвертьфинал.

Группы ЛЕ выиграли крепкие команды наряду со «Спартаком». Но с «Наполи», «Барселоной», «Аталантой» или «Лейпцигом» Тедеско в следующем раунде Семак точно разминется. Надеемся, скандалы оставят на стадии жеребьевки – в Лиге чемпионов определят расклад повторно, а зимняя пауза пройдет быстро. Впереди вкусные поединки.

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зигзаг
зигзаг
сегодня в 18:15
Бла бла про проходимого соперника это уже хроническая шиза каждый год от зенита и ко)))
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 17:30
Зениту достался, не сложный соперник, а самый сложный соперник из возможных. Очень жаль, что так. Ну иногда достается лёгкий жребий, а иногда такой. Хорошо, что не зря хоть ничейку с Челси гоняли, ведь Юве достался Вильярреал.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 17:28
Соперник сложный,но проходимый!!!!!!!!!!!!!!!!Любую команду можно пройти если уж так говорить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В футболе всё возможно!!!!!!!!!!!!!!!Вон в ЛЧ жеребьевку переиграли,я вообще такое впервые вижу за всю свою жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Бетис конечно фаворит,но фаворит он на бумаге,а на поле всё что угодно может произойти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зениту удачи и проход в 1/8 и встреча со Спартаком,тогда уже одна из наших команд точно будет в 1/4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 17:24
Ну Барсу сейчас только ленивый не обыграет... Ничего ужасного в данном жребии не вижу. Надо просто играть как с Челси в последнем матче.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:22, ред.
Спасибо за статью. В проход Зенита не верю. Состав у Бетиса очень мощный по именам. Многих помню по топ-клубам и тренер отличный
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:07
Генаша сказал :не страшно))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:05, ред.
Спасибо за статью....ну что, хотелось бы и получше жребий, но есть то что есть ... Бетис играет страстно, от первой до последней минуты..... команда любит владеть мячом, прессинг сумасшедший,..... Зениту может помочь только хороший тренер который разобрал бы Бетис до февраля и написал бы диссертацию как играть с испанцами..... да где такого взять, вот вопрос?.... НО не будем посыпатть за ранее голову пеплом ....не сказать что Бетис уж совсем непроходимый, но шапкозакидательство быть недолжно ..... Бетис сейчас в порядке, плюс Зенит играть будет после паузы, так что явный не явный, но фаворит пары Бетис.... а если уж Бетис страшен, то куда мы лезем, вообще? ...далее вообще другого уровня команды..
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