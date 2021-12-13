У «Зенита» сложный соперник в ЛЕ. Недавно обыграли «Барселону», а их тренер громил петербуржцев

1639403852

сегодня, 16:57

Пеллегрини снова сыграет против северян.

У чилийца четкая схема и 33 года тренерского опыта

Бывший наставник «Реала», «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» вернулся в Испанию, где работал с «Вильярреалом», поднимал «Малагу», а теперь «Инженер» взялся за «Бетис». Не хотелось получать третью команду в таблиц Ла Лиги, поскольку за полтора года клуб из Севильи прибавил. Финал пройдет в родном городе «зелено-белых», а это дополнительная мотивация забраться как можно дальше, пускай решающий матч сыграют на вражеском «Рамон Санчес Писхуан».

Зато Пеллегрини не нужно рассказывать о «Зените». Его «Вильярреал» из-за правила выездного гола и мяча Погребняка вылетел от Адвоката в 2008 году, и в том сезоне петербуржцы выиграли Кубок УЕФА . Спустя годы «Малага» со знакомым тренером вынесла команду Спаллетти со счетом 3:0. А ведь в составе «Зенита» тогда были Халк, Кержаков, Широков, Зырянов, Денисов, Анюков и Ломбертс. Пеллегрини не удивишь ни «3-5-2», ни «3-4-2-1».

Сам «Бетис» в семнадцати матчах Ла Лиги держался за схему «4-2-3-1», в Лиге Европы не изменяли себе. Семаку предложат использовать догматичность соперника, но для начала надо поймать Тельо, Фекира и Хаунми, а сделать это непросто. В атаку «Бетис» выходит четко, стремительно, широко и при этом вертикально. В этом немного похожи на самых петербуржцев, но делают все еще быстрее. Вообще, в плей-офф ЛЕ увидим много похожих и крепких пар.

«Зенит» не умеет играть против испанских клубов

Начали с официального поражения в усопшем Кубке Интертото в 2000 году – уступили «Сельте» 2:1, Карпин и Хаунфран не пожалели Малафеева. После этого у «Зенита» были десятки товарищеских и еврокубковых поединков против клубов из Ла Лиги. Если оставить только официальные игры, то получим всего 6 побед в 22 играх. Сразу 10 поражений.

По проценту успехов хуже играли только против немцев и итальянцев из топ-5, но разница там незначительная. Лишь киприоты и австрийцы из остальных соперников умудрялись проигрывать «Зениту» реже, но у них нет 22 поединков для оценки. Петербуржцы никогда не обыгрывали «Атлетико», «Малагу», «Реал» и «Сельту». У них сразу по две победы над «Валенсией» и «Реал Сосьедадом», по одной – над «Вильярреалом» и «Севильей».

Против «Барселоны», как против «Бетиса», до этой поры не играли. Плохая статистика, которую попросту нельзя усугублять. Севильцы вышли в плей-офф из сложной группы с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» (все команды вполне уровня квартетов ЛЧ ), и хотя выбирали открытый футбол и плохо играют в гостях – влетели и немцам, и шотландцам, у «Зенита» тот же грех. Сегодня им мог достаться и более легкий соперник.

Команда Семака будет в плохом функциональном состоянии

Хотя «Бетис» всего 87-й в таблице УЕФА , а «Зенит» на 33-й строчке, календарь подсказывает, что будет сложно. Первый поединок состоится в Санкт-Петербурге в 17 февраля 2022 года. Ответный через неделю – 24 числа, в Севилье на «Бенито Вильямарин». Хорошо, что нет правила выездных голов, но прекрасно знаем, как Семак и его подопечные боятся любых матчей на чужом поле. Сразу куда-то пропадают все сильные стороны команды.

А тут будут зимние сборы, на которые футболисты отправятся после отпусков. Хорошо, что парни взрослые – часто будут отдыхать семьями, значит, гулять бурно не смогут. Но те же бразильцы отправятся за океан домой, а это сразу дополнительные килограммы на бока Венделу, Малкому и Клаудиньо. Спортсмены — народ не самый дисциплинированный и образованный, а тут еще и первую часть сезона «Зенит» закончил первым и ничьей против «Челси».

Как бы не летали в облаках, оценивая жребий. «Бетис» ведь не «Атлетико» или «Барселона», которых российский клуб должен бояться в силу самого имени. Но Пеллегрини – толковый тренер, а состав у него крепкий. Один Хуанми чего стоит:

- У «Бетиса» после проигранного дерби 4 победы подряд. В том числе на «Камп Ноу» над «Барселоной», причем могли забить больше одного мяча.

- Дома команда Пеллегрини за весь сезон уступила только двум лидерам Ла Лиги – «Реалу» и «Севилье». При этом сами пока идут третьими, ведь «Атлетико» взял паузу.

- На счету 28-летнего форварда Хуанми уже 10 мячей и 1 ассист. Этот нападающий вырос из атакующего хавбека, универсальный парень, который может сыграть с оттяжкой на фланг, но прекрасно смещается в центр ради голов. Быстрые ноги, светлая голова.

- Аналогичное описание у Набиля Фекира, только француз еще и техничный. После отъезда Неймара и Месси в чемпионате Испании королевство дриблинга представляют Винисиус, Карраско и Фекир. У француза 2.5 удачных обводок за вечер, и хотя в Лиге Европы его не использовали на 100%, в плей-офф поменяют подход.

- В «Бетисе» опасны все. Даже 40-летний Хоакин, который честно сказал – перепил, когда праздновал день рождения, поэтому пропустил один из матчей. Он может выйти на замену против «Зенита» и выдать классическое представление умудренного опытом ветерана.

- Испанцы опасны опытом. В их воротах может играть чилиец Браво – чемпион Южной Америки. Модник Бельерин может нагрузить левый фланг обороны «Зенита», для 35-летнего мексиканца Гуардадо или повзрослевшего умницы Каналеса плей-офф ЛЕ – интересный вызов. Состав у «Бетиса» прекрасный, тот же опытный португалец Карвалью приходил свободным агентом, и выбрал именно «бело-зеленых».

- Хочется верить, технических ошибок по ходу жеребьевки ЛЕ с участием Андреса Палопа не было, итоги окончательные. Забавно совпало, на свои именины сразу два Андрея выбирали шары с названиями клубов. «Зениту» достался «Бетис», и это однозначно плохой жребий. Но если оставят испанцев позади, то могут надеяться на четвертьфинал.