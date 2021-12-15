Крыховяк посетил Руанду и выложил фото с гориллами

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк во время отпуска решил отправиться в Руанду. Польский футболист выложил фотографию, на которой он запечатлен рядом с местными гориллами.
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк во время отпуска решил отправиться в Руанду. Польский футболист выложил фотографию, на которой он запечатлен рядом с местными гориллами.
Там ещё и Чичи Одия, но его со спины трудно узнать. Даже фаны ЦСКА не сразу определят.
Там ещё и Чичи Одия, но его со спины трудно узнать. Даже фаны ЦСКА не сразу определят.