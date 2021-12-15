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Крыховяк посетил Руанду и выложил фото с гориллами

вчера, 20:03

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк во время отпуска решил отправиться в Руанду. Польский футболист выложил фотографию, на которой он запечатлен рядом с местными гориллами.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:55
Вот оттуда он новый короновирус и привезёт.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:02
Имеет право.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:06
За Омикроном поехал
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:57
К своим дальним родственникам приехал 😂😂😂
Сантус
Сантус
вчера в 21:21
Большой, со спины Лукаку напоминает....
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:00
АХАХАХАХА

Там ещё и Чичи Одия, но его со спины трудно узнать. Даже фаны ЦСКА не сразу определят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
отпуск у парня
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 20:55
Это Эджуке там ползает, мяч никак в ногах найти не может.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:48
Ну получит лапкой от "гавриллы"...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:46
Куда уж Дзюбе с его ручными скатами!
протон
протон
вчера в 20:41
Крыховяк всегда любил отдыхать на фоне природы идилии!
beefs
beefs
вчера в 20:30
поехал за ковидом...
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:27
Мне кажется или Крыховяк с Мозесом в Руанду поехал?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:07
Сразу вспомнил Гжегож родной "Локо" и его руководителей...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:05
Видать любит экзотику
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