Коронавирус наносит новый удар. В Англии отменяют матчи и ужесточают меры

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сегодня, 00:33

Рекордное количество заболевших в английских клубах привело к отмене ряда матчей. «Соккер.ру» — о реакции англичан.

Рекорд по заболевшим

Неожиданному удару коронавируса подверглась футбольная Англия. Премьер-Лига сообщила о 42 случаях заражения среди игроков и персонала клубов АПЛ всего за семь дней. Мониторинг в Англии ведется такими семидневными отрезками, которые позволяют отследить тенденции. И они неутешительны. Это самый высокий показатель в 2021 году. В январе было зафиксировано 40 случаев. И это было при 2295 тестах, взятых на той январской неделе.

А на отрезке с 6 по 12 декабря было сделано 3805 тестов. Подтвержденные случаи коронавируса есть в «Брайтоне», «Тоттенхэме», «Лестере», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилле» и «Норвиче». И уже страдает календарь, который в Англии очень плотный – пространства для маневра крайне мало. Особенно на данном отрезке. Игра между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» была перенесена из-за коронавируса, под вопросом и проведение матча между МЮ и «Брентфордом».

Нынешние 42 положительных теста – это огромный рост для нынешнего сезона. Предыдущий недельный максимум именно в текущем сезоне составлял 16 положительных тестов. Его установили на неделе с 16 по 22 августа, взяв 3060 проб. На неделе, предшествовавшей нынешней рекордной, было зафиксировано всего 12 случаев при 3154 тестах.

Чрезвычайные меры

Руководство АПЛ отреагировало в первую очередь изданием ряда рекомендаций для самих клубов. Их призвали вернуться к режиму чрезвычайных мер. Протоколы включают обязательное соблюдение социальной дистанции, ношение масок. Причем это касается даже клубов с высокой долей вакцинированного персонала и игроков.

Медицинский персонал клубов теперь должен носить полный набор СИЗов, включая перчатки. Установлены временные и контактные ограничения на ряд тренировочных и разминочных процедур. Будет увеличена частота и количество ПЦР-тестов. Коснулись ограничения и болельщиков. Теперь при посещении матчей с более чем 10 тысячами зрителей болельщики должны предъявить доказательства двойной вакцинации или отрицательный результат теста.

Некоторые клубы придумывают собственные дополнительные меры. Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер рассказал, что болельщики должны будут перед игрой заполнить онлайн-заявление и надевать маски при проходе на стадион и на нем.

«Это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы обезопасить друг друга, - сказал Барбер. – Мы надеемся, что это поможет не закрывать даже часть стадиона. От нас ждут большего числа выборочных проверок болельщиков, которые мы проводили и раньше. Но сейчас потребуется чуть больше времени, чтобы попасть на стадион».

Самые пострадавшие

Как уже говорилось, из-за вспышки коронавируса отменился матч между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Не состоялась и игра между «шпорами» и «Ренном» в Лиге конференций. Перед матчем у восьми игроков «Тоттенхэма» и пяти сотрудников был выявлен коронавирус. Что касается АПЛ , то это уже вторая перенесенная игра для «шпор». Правда, на перенос матча с «Бернли» 28 ноября повлиял сильный снегопад. На этот же раз коронавирус вынудил клуб закрыть тренировочную базу основной команды.

Кроме того, некоторые игроки «Лестера» не поехали на матч Лиги Европы с «Наполи» — тоже из-за положительного теста. МЮ закрыл свой тренировочный центр на 24 часа, чтобы снизить риск передачи инфекции. Сейчас ведутся активные консультации между «Юнайтед» и руководством лиги о том, возможно ли провести матч с «Брентфордом». Пока не будет принято окончательное решение, команда останется на базе и будет соблюдать максимально возможную изоляцию. Интересно, что у всех игроков МЮ были отрицательные тесты перед субботним матчем с «Норвичем» (1:0), однако у некоторых уже зафиксированы положительные тесты перед утренней воскресной тренировкой. Вирус неуловим.

Позднее появились сообщения о том, что в «Астон Вилле» нашли зараженных. Главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард подтвердил, что пара сотрудников и пара игроков имеют положительный тест. Его коллега из «Брайтона» Грэм Поттер подтвердил наличие коронавируса у трех или четырех человек из его клуба. А тем временем, отменили и матч Чемпионшипа между «Шеффилд Юнайтед» и « КПР » из-за положительных тестов у игроков последнего клуба.

Реакция тренеров

Что характерно, реакция на переносы в клубах неоднозначная. И многие относятся скептически к отмене матчей из-за нескольких случаев коронавируса. Тот же Джеррард, подтвердив пару положительных случаев, подчеркнул сразу, что большинство членов его команды в порядке, и они готовы играть против «Норвича» без всяких сомнений – проведение игры даже близко не под вопросом, по его мнению.

Томас Франк из «Брентфорда» хочет больше ясности в механизмах переносов: «Я думаю, что нужно выявить большое число зараженных, прежде чем игра должна переноситься. Но, честно говоря, я не знаю, каково именно это число. Если мы сможем четко дать понять, каковы правила отмены игр, это было бы отлично».

В целом Франк заявил, что выступает за проведение игры против МЮ . Некоторые тренеры предпочитают отстраняться от дискуссий по поводу переносов, но для них эта история стала поводом обсудить вакцинацию.

«Мы разговариваем с игроками каждый день, чтобы призвать их к осторожности, - заявил наставник „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола, подталкивающий своих подопечных к прививкам. – Мы их призываем беречь здоровье, носить маски, придерживаться социальной дистанции».

С другой стороны, тренер «Бернли» Шон Дайч подчеркнул, что не «проповедует среди игроков вакцинацию»: «У нас есть футболисты, которые не прошли курс вакцинации. У каждого есть выбор. Лично я полностью привился, поскольку считаю это правильным».

Но, пожалуй, основательнее остальных по поводу ситуации с коронавирусом и с переносами игр высказался главный тренер разгромившего недавно «Саутгемптон» «Арсенала» Микель Артета. Ему не понравилось, что одни матчи переносят из-за коронавируса, а другие – нет, например, матч «канониров» против «Брентфорда» не был перенесен, несмотря на выявленные случаи заражения у команды Артеты.

«Эти правила расплывчаты. Вы не знаете, когда будете играть, а когда – нет, - сказал Артета. – Было бы здорово принять правила УЕФА , которые дают четкое количество случаев заражения, необходимое для отмены игры. Это было бы полезно для нас».

Сейчас клубы решают все вопросы в индивидуальном порядке с лигой. Например, «Тоттенхэм» и МЮ проводили плотные консультации с боссами АПЛ и медиками для решения судьбы их игр. А вот тот же «Арсенал» не просил о переносе августовского матча с «Брентфордом», которому проиграл со счетом 0:2, а Обамеянг, Ляказетт и Рунарссон пропускали игру из-за коронавируса.

«Думаю, нужны четкие решения для защиты игроков и окружающих. Для меня это главное, — заявил Артета. – Также нам нужны определенные критерии, чтобы клубы соревновались в равных условиях. Но здоровье – это главное. Речь идет о том, чтобы принимаемые решения были одинаковыми для всех. Мы хотим знать контекст, в котором соревнуемся. И это будет чистая конкуренция».