Ротенберг весной хочет провести прощальный матч за «Локомотив»

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вчера, 14:44

Защитник «Локомотива» весной хочет сыграть за команду последний матч в карьере. 35-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, когда получил травму крестообразной связки. Агент Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал, что игрок еще продолжает восстанавливаться:

Очень надеемся, что на зимних сборах он будет тренироваться уже в общей группе. Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле.

Летом этого года «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом.