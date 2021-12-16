Ротенберг весной хочет провести прощальный матч за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг весной хочет сыграть за команду последний матч в карьере. 35-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, когда получил травму крестообразной связки. Агент Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал, что игрок еще продолжает восстанавливаться:
Очень надеемся, что на зимних сборах он будет тренироваться уже в общей группе. Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле.
Летом этого года «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом.
Пусть он не дотягивает до уровня Локо, но болельщики к нему хорошо относятся.
Удачи и здоровья!
«Ростов»
Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16
«Локомотив» (Москва)
Чемпион России: 2017/18
Обладатель Кубка России: 2018/19
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
Пусть он не дотягивает до уровня Локо, но болельщики к нему хорошо относятся.
Удачи и здоровья!
«Ростов»
Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16
«Локомотив» (Москва)
Чемпион России: 2017/18
Обладатель Кубка России: 2018/19
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19