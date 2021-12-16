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Ротенберг весной хочет провести прощальный матч за «Локомотив»

вчера, 14:44

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг весной хочет сыграть за команду последний матч в карьере. 35-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, когда получил травму крестообразной связки. Агент Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал, что игрок еще продолжает восстанавливаться:

Очень надеемся, что на зимних сборах он будет тренироваться уже в общей группе. Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле.

Летом этого года «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ Серж 129 (раскрыть)
вчера в 22:11
а он и сам не знает кто он уже не помнит
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:10
срочно продлить и отправить в аренду к Рангнику
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:45
Вот это будет пьянка- наследник империи уходит в запас!
YVG
YVG
вчера в 16:18, ред.
Такого игрока нельзя было отпускать, пусть бы еще пару лет радовал нас своей игрой.
протон
протон
вчера в 16:15
Прощальный матч Легенды. Сборная Мира против Локомотива.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:08
Проводы Агуэро были лишь репетицией ....
Серж 129
Серж 129
вчера в 16:08
б...ть кто это объясните ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:31
А после прощального матча на стадионе Локо в Черкизово надо воздвигнуть памятник легенде Ротенбергу, аналогично тому, как сделал Наполи своему лучшему и самому легендарному игроку в истории Диего Марадоне. Ротенберг и Марадона примерно одинаково знаковые фигуры для своих клубов.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 15:27
Это же не Лоськов какай-нибудь. Его можно достойно проводить
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:19
Легенда Локо или вернее сказать талисман команды!
Пусть он не дотягивает до уровня Локо, но болельщики к нему хорошо относятся.
Удачи и здоровья!
«Ростов»
Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16
«Локомотив» (Москва)
Чемпион России: 2017/18
Обладатель Кубка России: 2018/19
Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:09
Будет символично , если Боря свой прощальный матч проведет на лавке.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:07
Восстановление затянулось на три года, Кокорин отдыхает.
beefs
beefs
вчера в 15:02
нужно создать клуб российских легенд, первые - Кокорин и Ротенберг..
puperr
puperr
вчера в 14:58
Легендарному игроку - легендарный прощальный матч!
memphis
memphis
вчера в 14:50
Легенда России
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