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Месси посвятил эмоциональный пост Агуэро

вчера, 16:51

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в «Инстаграме», который посвятил Серхио Агуэро, завершившему карьеру из-за проблем со здоровьем.

Почти всю карьеру вместе, Кун… У нас были замечательные моменты и не очень удачные, но они все нас объединили и сделали друзьями. За пределами поля мы продолжим жить этими моментами.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии… Мне больно видеть, что ты вынужден прекратить заниматься любимым делом. Уверен, что ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступил новый этап. Я уверен, что ты будешь двигаться дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной Аргентины.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ S.T.A.L.K.Е.R (раскрыть)
вчера в 23:59
Он что, по-Вашему, является мячом?
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 22:26
Липовый мяч кинул не только Леву,но и Куна с барсой))))))))
протон
протон
вчера в 20:47
Они оба играли за Аргентину и это была долгожданная победа, с какой стати ее не упоминать?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:46
Теперь в твоей жизни наступил новый этап, Агуэро.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Пол карьеры вместе!
Cat01
Cat01
вчера в 19:06
Теперь они друзья
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 18:40
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 17:27
    Люди, алло?! Может пора уже вылечить гнилой хейт головного мозга??
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:10
    Смотрю, некоторым до сих пор не дает покоя 7-ой ЗМ
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 17:03
    А где пост поддержки барсе в ле?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:58
    Гном вылез из своей норы.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 16:57
    И не стыдно ему? Когда Агуэро перешел в Барселону на последок сыграть с тобой ты сбежал как крыса с тонувщего корабля.
    shur
    shur
    вчера в 16:56
    ...был бы Рон с кем то, тут бы от каталонского болота не отмазались!!!
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 16:54
    Иш расчувствовался
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