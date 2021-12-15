Месси посвятил эмоциональный пост Агуэро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины опубликовал пост в «Инстаграме», который посвятил , завершившему карьеру из-за проблем со здоровьем.

Почти всю карьеру вместе, Кун… У нас были замечательные моменты и не очень удачные, но они все нас объединили и сделали друзьями. За пределами поля мы продолжим жить этими моментами.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии… Мне больно видеть, что ты вынужден прекратить заниматься любимым делом. Уверен, что ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступил новый этап. Я уверен, что ты будешь двигаться дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной Аргентины.