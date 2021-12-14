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Гвардиола и директор «Сити» посетят прощальную пресс-конференцию Агуэро

14 декабря 2021, 22:06

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и директор «горожан» Чики Бегиристайн посетят конференцию по случаю завершения карьеры нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро, являющегося лучшим бомбардиром «Сити» в истории. Английский клуб был домом Агуэро с 2011 по 2021 год, и в нём он является кумиром, пять раз завоевав титул чемпиона Английской Премьер-Лиги (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21).

Напомним, «Барселона» готовит пресс-конференцию, на которой выступит нападающий Серхио Агуэроо. Ожидается, что 33-летний игрок объявит о завершении карьеры. Такое решение обусловлено обнаружением проблем с сердцем у футболиста.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
15 декабря 2021 в 08:19
Живая легенда «Сити», как ни крути.
112910415
112910415
15 декабря 2021 в 06:21
красивый жест, однако
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря 2021 в 05:40
Очень похоже на поминки.
Gahi
Gahi
15 декабря 2021 в 02:22
Агуэро заслужил чтобы к нему было такое внимание и уважение со стороны клубов где он играл. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Caniggia (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:16
Оборвалась блестящая карьера, да.
Bensurr
Bensurr
14 декабря 2021 в 22:52, ред.
10 лет отыграл за голубых и стал Лучшим бомбардиром в Истории Английской Премьер-лиги.
Caniggia
Caniggia
14 декабря 2021 в 22:42
Вот так ни с того ни с сего взяла и оборвалась блестящая карьера! Но главное, не жизнь! Жизнь продолжается. Агуэро и так многого добился в своей карьере и много успел. А теперь настало время позаботиться о своём здоровье и наслаждаться жизнью.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ allemz (раскрыть)
14 декабря 2021 в 22:26
Даже тайцы, долгожители, очень часто употребляют ром
протон
протон
14 декабря 2021 в 22:25
Ужасно, когда вот по таким причинам приходиться заканчивать карьеру.
Классная карьера в Сити, достоит памятника у стадиона.
Здоровья!
протон
протон
14 декабря 2021 в 22:25
Легенда. Думаю его гол в ворота КПР останется навсегда в памяти каждого фана Ман Сити
Серхио здоровья , свой след в истории футбола он оставил . Сейчас можно и отдохнуть.
allemz
allemz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 декабря 2021 в 22:22
Россия
25процентный клоун
25процентный клоун
14 декабря 2021 в 22:18
Здоровья легенде, советую алкоголь для решения проблем
УЕСКА
УЕСКА
14 декабря 2021 в 22:09
Правильно. Агуэро это легенда Сити, он забил за них чемпионский гол.
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