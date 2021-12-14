Гвардиола и директор «Сити» посетят прощальную пресс-конференцию Агуэро

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и директор «горожан» Чики Бегиристайн посетят конференцию по случаю завершения карьеры нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро, являющегося лучшим бомбардиром «Сити» в истории. Английский клуб был домом Агуэро с 2011 по 2021 год, и в нём он является кумиром, пять раз завоевав титул чемпиона Английской Премьер-Лиги (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21).
Напомним, «Барселона» готовит пресс-конференцию, на которой выступит нападающий Серхио Агуэроо. Ожидается, что 33-летний игрок объявит о завершении карьеры. Такое решение обусловлено обнаружением проблем с сердцем у футболиста.
Классная карьера в Сити, достоит памятника у стадиона.
Здоровья!
Классная карьера в Сити, достоит памятника у стадиона.
Здоровья!
Серхио здоровья , свой след в истории футбола он оставил . Сейчас можно и отдохнуть.
Серхио здоровья , свой след в истории футбола он оставил . Сейчас можно и отдохнуть.