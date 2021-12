«Король Кун». «Манчестер Сити» обратился к завершившему карьеру Агуэро

«Манчестер Сити» в клубном твиттере обратился к форварду «Барселоны» , который сегодня объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Агуэро играл за «Сити» 10 лет. Он забил 260 голов за 390 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8