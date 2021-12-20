ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Спортдир ПСЖ: «Мы знали о травмах Рамоса, когда подписывали с ним контракт»

вчера, 11:28

Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о травмах защитника Серхио Рамоса, из-за которых он почти не играл в нынешнем сезоне.

Мы не ожидали, что Рамос будет вне игры четыре или пять месяцев. Мы знали, что у него были травмы, которые он получил ещё в прошлом сезоне, и что мы должны были справиться с этой ситуацией.

Но сегодня Серхио находится на правильном пути. Было бы очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона.

В нынешнем сезоне Рамос провёл всего 2 матча за ПСЖ. Испанец пропустил уже 4 игры парижан подряд.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:42
Похоже на свой уровень Рамос уже не вернется.
112910415
112910415
вчера в 12:48
всё же врача в штате желательно иметь ... )
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Ну правильно сделали, деньги 💰 💰 💰 не считаем , всё для хайпа всё ради рейтингов !!! ☝😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:30
Богатых умом не понять.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:30
Сознательно шли на риск!
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