Спортдир ПСЖ: «Мы знали о травмах Рамоса, когда подписывали с ним контракт»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о травмах защитника Серхио Рамоса, из-за которых он почти не играл в нынешнем сезоне.
Мы не ожидали, что Рамос будет вне игры четыре или пять месяцев. Мы знали, что у него были травмы, которые он получил ещё в прошлом сезоне, и что мы должны были справиться с этой ситуацией.
Но сегодня Серхио находится на правильном пути. Было бы очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона.
В нынешнем сезоне Рамос провёл всего 2 матча за ПСЖ. Испанец пропустил уже 4 игры парижан подряд.