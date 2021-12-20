Спортдир ПСЖ: «Мы знали о травмах Рамоса, когда подписывали с ним контракт»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о травмах защитника , из-за которых он почти не играл в нынешнем сезоне.

Мы не ожидали, что Рамос будет вне игры четыре или пять месяцев. Мы знали, что у него были травмы, которые он получил ещё в прошлом сезоне, и что мы должны были справиться с этой ситуацией.

Но сегодня Серхио находится на правильном пути. Было бы очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона.