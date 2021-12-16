Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои и Чилуэлл заразились COVID-19

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вчера, 23:20

Наставник лондонского «Челси» подтвердил, что тесты на коронавирус форвардов и , полузащитника и защитника оказались положительными. У подозрение на коронавирус.

«Челси» в эти минуты принимает «Эвертон» в рамках 17-го тура АПЛ .

«Аристократы» с 36 баллами занимают третье место в турнирной таблице АПЛ , «Эвертон» (18) идет 14-м.

Напомним, что ранее стало известно о переносе еще четырех матчей в Англии из-за вспышек коронавируса в клубах.