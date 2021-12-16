Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои и Чилуэлл заразились COVID-19

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что тесты на коронавирус форвардов Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, полузащитника Каллума Хадсон-Одои и защитника Бена Чилуэлла оказались положительными. У Кая Хаверца подозрение на коронавирус.
«Челси» в эти минуты принимает «Эвертон» в рамках 17-го тура АПЛ.
«Аристократы» с 36 баллами занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (18) идет 14-м.
Напомним, что ранее стало известно о переносе еще четырех матчей в Англии из-за вспышек коронавируса в клубах.