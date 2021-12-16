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Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои и Чилуэлл заразились COVID-19

вчера, 23:20

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что тесты на коронавирус форвардов Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, полузащитника Каллума Хадсон-Одои и защитника Бена Чилуэлла оказались положительными. У Кая Хаверца подозрение на коронавирус.

«Челси» в эти минуты принимает «Эвертон» в рамках 17-го тура АПЛ.

«Аристократы» с 36 баллами занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (18) идет 14-м.

Напомним, что ранее стало известно о переносе еще четырех матчей в Англии из-за вспышек коронавируса в клубах.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:44
Поэтому и ничейка.
112910415
112910415
сегодня в 07:46
и таких новостей будет всё больше
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:10
Нужно найти нулевого заболевшего в команде.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:06
Не хватило ребят в матче с ирисками
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:14
Сегодня этих парней как раз и не хватило чтобы реализовать свои моменты и обыграть Эвертон. Ковид спутал все карты Тухелю. Но и у других команд ситуация с короной не лучше так что очки терять будут все если конечно чемпионат совсем не прикроют.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:48
Кто еще не заразился? И надо ли прививаться? Толку-то...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:06
Скорейшего выздоровления.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:37
Состав у Челси не оптимальный, но не критичный.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:35
кю 62......( опять что ли без футбола будем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
Что-то мне это не нравится. Скорейшего выздоровления и без последствий.
протон
протон
вчера в 23:22
Так а если заразить всех, то можно будет играть тогда? Ведь риск заразить незаразного будет отсутствовать как таковой )
протон
протон
вчера в 23:21
Ну все в общем, перерыв в АПЛ.
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