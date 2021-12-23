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Азмун может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 19:53

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ньюкасла».

У «сорок» появились новые богатые владельцы, которые готовы существенно усилить состав в январе, чтобы клуб смог избежать вылета из Английской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона. В списке трансферных целей «Ньюкасла» находится много футболистов, одним из которых является Азмун.

В нынешнем сезоне Сердар провёл 21 матч за «Зенит», записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
ну и ху
ну и ху
сегодня в 04:27
"сороки"...
это всё утки...
fj4yeqkp8sm4
fj4yeqkp8sm4
сегодня в 03:47
Давно пора ему валить
e4uz43wuqxu4
e4uz43wuqxu4
сегодня в 03:45
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:12
    Зачем он шейхам?
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    сегодня в 00:23
    Куда только не переходит азмун, но почему то ни куда ни как не перейдет. Все это словесный понос, ни куда он не перейдет, а останется, кормушка то хорошая, а стоит шило на мыло менять.
    tsk116
    tsk116
    вчера в 23:48
    Никуда не уйлет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Подозреваю, что более звёздные игроки уровня Салаха или Холанда пока не пойдут в Ньюкасл. Борьба за выживание в АПЛ не всякому придётся по вкусу.
    Тем более, нет гарантии, что команда спасёт сезон.
    А вот крепких середняков как раз и можно брать, заманивая хорошей зарплатой.
    Команда быстро не построится, 2-3 года понадобится, шобы бороться за ЕК.
    Если Азмуна устроит такая перспектива, вполне может перейти, подзаработать на старость...
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:14
    Если перейдёт в Ньюкасл, то в Лиге Чемпионов он теперь наверное нескоро поиграет, а вот своё материальное положение, итак не бедное, улучшить наверняка сможет.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:13
    Я думаю шейхи купят более звездных игроков чем Азмун. Они наверное о нем даже и не знают, что есть такой игрок где то в Зените.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:26
    Он же уже в Лионе.
    SinonSinon
    SinonSinon ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Ну, тут, во-первых, сложно сказать, что будет к концу этого сезона в АПЛ с Ньюкаслом, если шейхи рьяно взялись за дело. А тут денежек у владельцев поболя, чем у владельцев МанСити и ПСЖ. Во-вторых, Саша Головин уходил в Монако, который болтался в подвале турнирной таблицы и постоянно менял тренеров, что сейчас - мы наглядно видим. Понятно не чемпионы, но в ЕК играют. И, в-третьих, то, что хотят купить - это вовсе не значит, что об этом мечтает сам футболист.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:04
    Новая серия о переходе Азмуна.
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Вернее сказать его уходят. Он особого стремления не выказывает.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ SinonSinon (раскрыть)
    вчера в 21:00
    И я о том же. Высокие цели стоят перед Ньюкаслом- не вылететь из АПЛ. В достойную команду идет Азмун!
    SinonSinon
    SinonSinon ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Вы были бы правы, если бы Сердар постоянно "раздавал" интервью, что уходит то туда, то туда. Но эти все новости исходят ведь не от него. Единственный раз в сентябре этого года, находясь в сборной он подтвердил журналистам, что были реальные предложения от Ромы, Байера и Лиона, но именно Зенит не отпустил. Помню он еще тогда добавил, что даже такие игроки, как Месси, самостоятельно не могут уйти из клуба, имея на руках действующий контракт. Поэтому,как Вы считаете, от него-то что в такой ситуации зависит? А если им действительно интересуются разные клубы, то спортивная пресса Франции или вот теперь Британии об этом и пишет
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:50
    Сейчас каждый может перейти в «Ньюкасл». Даже Дзюба 😉
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:49
    Всё переходит,переходит и не как не перейдёт!
    SinonSinon
    SinonSinon ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Так дело в том, что именно так пишет британское издание Sky Sports. Более того, пишут, что в клубе считают, что именно Азмун усилит линию атаки
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:33
    Пока владельцы только готовятся и готовятся
    DEIVID_853
    DEIVID_853
    вчера в 20:29
    На первое время поможет Ньюкаслу перебиться, тем более платить много не придётся, что позволит вкинуть гроши на другие проблемные зоны. ФФП то никто не отменял.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:26
    ну, пора определиться !
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 20:26
    Азмун тем временем в тайне мечтает остаться в Зените,и на расслабоне доиграть за хорошие деньги до пенсии
    1bear
    1bear
    вчера в 20:23
    да никуда он не перейдёт - новый контракт заключит,а вся эта возня только чтобы контракт был по выгоднее
    МапС
    МапС
    вчера в 20:14
    Щас агент Азмуна даст опровержение, а соккер выложит.
    YVG
    YVG
    вчера в 20:11
    Все равно, что перейти в цска, без всяких перспектив.
    particular
    particular
    вчера в 20:07
    Понятно, ожидается массовый хапок в стиле 90-х... Покупкам придётся клепать победы без всякой адаптации, рисунка игры и всякой лабуды про философию...
    Но это АПЛ и такой вариант развития событий скорее придвинет Чемпионшип, чем отодвинет дно... Из чемпионов сгинуть среди выживальщиков и попаданцев - то ещё удовольствие...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:06
    ".......существенно усилить состав в январе, что клуб смог избежать вылета из Английской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона....."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296548/azmun-serdar-nyukasl-yunayted
    Для "высокой" цели, однако берут Азмуна, чтобы не вЫлететь... Ну-ну.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 20:00
    Это вряд ли. Но если произойдёт - это будет классный вызов для него.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:59
    Ну и пускай переходит.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:58
    Раз , два , три - продано !!!)))
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