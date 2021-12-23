Азмун может перейти в «Ньюкасл»

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вчера, 19:53

Нападающий «Зенита» попал в сферу интересов «Ньюкасла».

У «сорок» появились новые богатые владельцы, которые готовы существенно усилить состав в январе, чтобы клуб смог избежать вылета из Английской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона. В списке трансферных целей «Ньюкасла» находится много футболистов, одним из которых является Азмун.

В нынешнем сезоне Сердар провёл 21 матч за «Зенит», записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.