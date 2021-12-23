Азмун может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ньюкасла».
У «сорок» появились новые богатые владельцы, которые готовы существенно усилить состав в январе, чтобы клуб смог избежать вылета из Английской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона. В списке трансферных целей «Ньюкасла» находится много футболистов, одним из которых является Азмун.
В нынешнем сезоне Сердар провёл 21 матч за «Зенит», записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.
это всё утки...
это всё утки...
Тем более, нет гарантии, что команда спасёт сезон.
А вот крепких середняков как раз и можно брать, заманивая хорошей зарплатой.
Команда быстро не построится, 2-3 года понадобится, шобы бороться за ЕК.
Если Азмуна устроит такая перспектива, вполне может перейти, подзаработать на старость...
Тем более, нет гарантии, что команда спасёт сезон.
А вот крепких середняков как раз и можно брать, заманивая хорошей зарплатой.
Команда быстро не построится, 2-3 года понадобится, шобы бороться за ЕК.
Если Азмуна устроит такая перспектива, вполне может перейти, подзаработать на старость...
Но это АПЛ и такой вариант развития событий скорее придвинет Чемпионшип, чем отодвинет дно... Из чемпионов сгинуть среди выживальщиков и попаданцев - то ещё удовольствие...
Но это АПЛ и такой вариант развития событий скорее придвинет Чемпионшип, чем отодвинет дно... Из чемпионов сгинуть среди выживальщиков и попаданцев - то ещё удовольствие...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296548/azmun-serdar-nyukasl-yunayted
Для "высокой" цели, однако берут Азмуна, чтобы не вЫлететь... Ну-ну.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296548/azmun-serdar-nyukasl-yunayted
Для "высокой" цели, однако берут Азмуна, чтобы не вЫлететь... Ну-ну.