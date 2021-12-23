«Спартаку» и ЦСКА предложены услуги защитника «Колона»

«Спартаку» и ЦСКА предложили подписать аргентинского защитника «Колона» Факундо Гаркеса.
Фариас играет на позиции центрального защитника, в составе «Колона» провел 42 поединка, в этом году стал обладателем Кубка аргентинской лиги (Кубок Диего Марадоны).
Действующий контракт 22-летнего игрока с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Есть изъян, о котором молчат.
Есть изъян, о котором молчат.
Почему продают ??????
Почему продают ??????
Ему вроде как не 19 лет , а уже целых 22 года. Во всяком случае в новости чётко прописан его возраст.
Ему вроде как не 19 лет , а уже целых 22 года. Во всяком случае в новости чётко прописан его возраст.