«Спартаку» и ЦСКА предложены услуги защитника «Колона»

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вчера, 16:19

«Спартаку» и ЦСКА предложили подписать аргентинского защитника «Колона» .

Фариас играет на позиции центрального защитника, в составе «Колона» провел 42 поединка, в этом году стал обладателем Кубка аргентинской лиги (Кубок Диего Марадоны).

Действующий контракт 22-летнего игрока с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.