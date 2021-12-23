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«Спартаку» и ЦСКА предложены услуги защитника «Колона»

вчера, 16:19

«Спартаку» и ЦСКА предложили подписать аргентинского защитника «Колона» Факундо Гаркеса.

Фариас играет на позиции центрального защитника, в составе «Колона» провел 42 поединка, в этом году стал обладателем Кубка аргентинской лиги (Кубок Диего Марадоны).

Действующий контракт 22-летнего игрока с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:42
Судя по тому, как резко вскочила цена на этого парня, он довольно-таки стабилен и привлекателен для более массивных клубов.
cska59
cska59
вчера в 19:22, ред.
Никаких аргентинцев больше,Гаича хватит.Если только в Спартак.
Strashniy
Strashniy
вчера в 18:37
Не знают кому спихнуть, потом подумали, раз цска взяло Заболотного, то чем Факундо хуже.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ DEIVID_853 (раскрыть)
вчера в 18:07
Боюсь, что по принципу --- На тебе боже что нам не гоже))))
Есть изъян, о котором молчат.
DEIVID_853
DEIVID_853 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:44
Понятия не имею.
DEIVID_853
DEIVID_853 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:39
Ну, что поделать, если тут даже новость не могут с правильными данными написать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ DEIVID_853 (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Ой как хорош !!!!
Почему продают ??????
stanichnik
stanichnik ответ DEIVID_853 (раскрыть)
вчера в 17:36
Доброго Здоровья, DEIVID!
Ему вроде как не 19 лет , а уже целых 22 года. Во всяком случае в новости чётко прописан его возраст.
ДСА
ДСА
вчера в 17:35
Можно просто годик подождать.
DEIVID_853
DEIVID_853 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:26
15 результативных действий в 42 матчах слабый результат для 19 летнего игрока?
DEIVID_853
DEIVID_853 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:23
А причём тут оборона?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:21
А как проявил себя этот игрок в 42-х поединках ? Видно что не очень, иначе не выставили его на продажу. В ЦСКА этот фокус не пройдёт.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:17
Пусть решают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:12
Предложить не значит купить...
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:05
Про "ЦСКА" не уверен, а вот "Спартаку" колонаскопия не помешает! :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ q3xahfc7kufa (раскрыть)
вчера в 16:59
Разумеется, быстрее лопнет от переизбытка легов и грызёт между ними. Кого то выгонять ведь надо будет
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:55
лучше его в ХИМКИ отправить
drug01
drug01
вчера в 16:46
Надо проверить его
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:38
Пусть идёт в спартак, там защита дырявая.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:29
Их дело предложить,наше дело отказаться!
q3xahfc7kufa
q3xahfc7kufa
вчера в 16:20
Лучше выбрать Спартак
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