Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес перейдёт в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что нападающий Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».
Я знаю, что мы ведем переговоры с «Барселоной» по трансферу Феррана Торреса и что соглашение очень близко. Когда появится новая информация, руководство сообщит мне, и клуб объявит об этом официально.
У меня всегда было ощущение, что футболистам трудно сказать «нет», когда ими интересуется «Реал» или «Барселона». Это две самые большие команды в мире. Ферран испанец, он нужен «Барселоне». Он обратился ко мне и сказал, что хочет уйти, поэтому я ответил, что готов отпустить его. Я позвонил руководству, и агенты закрыли сделку. Я слышал, что все детали уже улажены. Я не могу убедить игрока остаться, если он уже всё решил для себя.
Если игрок хочет уйти, нет смысла такого держать в команде. Насильно мил не будешь.
Ферран молодой ещё игрок, надеюсь принесёт пользу Барселоне. Пока не могу сказать, усиление это или нет, время покажет)
В последнее время, очень много крутых игроков побывало в Барселоне, которые быстро сдувались.
Если игрок хочет уйти, нет смысла такого держать в команде. Насильно мил не будешь.
Ферран молодой ещё игрок, надеюсь принесёт пользу Барселоне. Пока не могу сказать, усиление это или нет, время покажет)
В последнее время, очень много крутых игроков побывало в Барселоне, которые быстро сдувались.