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Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес перейдёт в «Барселону»

вчера, 17:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что нападающий Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».

Я знаю, что мы ведем переговоры с «Барселоной» по трансферу Феррана Торреса и что соглашение очень близко. Когда появится новая информация, руководство сообщит мне, и клуб объявит об этом официально.

У меня всегда было ощущение, что футболистам трудно сказать «нет», когда ими интересуется «Реал» или «Барселона». Это две самые большие команды в мире. Ферран испанец, он нужен «Барселоне». Он обратился ко мне и сказал, что хочет уйти, поэтому я ответил, что готов отпустить его. Я позвонил руководству, и агенты закрыли сделку. Я слышал, что все детали уже улажены. Я не могу убедить игрока остаться, если он уже всё решил для себя.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:14
Что бы не сидеть на банке в МС?
sash71
sash71
вчера в 21:43
Возможно он себя в Барселона сможет проявить. 21 год как раз тот возраст и время когда пора заявить о себе во весь голос, в МС он не смог, плотность состава и конкуренция там выше «крыши», а в хаотичной Барселоне как время то где нужно рвать когти и идти к вершине славы.
Elliada
Elliada
вчера в 19:40
Что ждет Феррана в Барселоне? Ничего. Непонятное решение.
протон
протон
вчера в 19:14
Зачем это самому торресу непонятно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:12
Решили отпустить - пусть поиграет в Барсе.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:41
Свои люди везде нужны
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:37
Всё возможно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:16
Правильно говорит Гвардиола.
Если игрок хочет уйти, нет смысла такого держать в команде. Насильно мил не будешь.
Ферран молодой ещё игрок, надеюсь принесёт пользу Барселоне. Пока не могу сказать, усиление это или нет, время покажет)
В последнее время, очень много крутых игроков побывало в Барселоне, которые быстро сдувались.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:51
Значит так надо ему. Удачи в Барсе. Пеп все правильно сказал.
drug01
drug01
вчера в 17:50
Все это разговоры!!!
DEIVID_853
DEIVID_853
вчера в 17:38
Ну и отлично. Зря Торрес вообще уходил в это днище апловское. Пусть там и дальше ставку делают на всяких днарей грилишевских, которые с какого-то перепуга 100 млн. стоят.
nyds972mkan9
nyds972mkan9
вчера в 17:32
Это вполне ожидаемо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:25
Торес в Барсу,ну и ладно!
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