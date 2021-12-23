Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес перейдёт в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил информацию о том, что нападающий близок к переходу в «Барселону».

Я знаю, что мы ведем переговоры с «Барселоной» по трансферу Феррана Торреса и что соглашение очень близко. Когда появится новая информация, руководство сообщит мне, и клуб объявит об этом официально.

У меня всегда было ощущение, что футболистам трудно сказать «нет», когда ими интересуется «Реал» или «Барселона». Это две самые большие команды в мире. Ферран испанец, он нужен «Барселоне». Он обратился ко мне и сказал, что хочет уйти, поэтому я ответил, что готов отпустить его. Я позвонил руководству, и агенты закрыли сделку. Я слышал, что все детали уже улажены. Я не могу убедить игрока остаться, если он уже всё решил для себя.